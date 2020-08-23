TGC'den gazeteci Tokay Gözütok için başsağlığı mesajı

İstanbul-TGC üyesi, sürekli basın kartı sahibi gazeteci Tokay Gözütok, Alanya’da 22 Ağustos 2020 Cumartesi günü yaşamını yitirdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Tokay Gözütok’un vefatının ardından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Basın mesleğine uzun yollar başarıyla hizmet eden meslektaşımız Tokay Gözütok’un ölümünü üzüntüyle öğrendik. Ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz.” denildi.

Tokay Gözütok’un cenazesinin İstanbul’da toprağa verileceğini belirtirken Cenaze töreni netleştiğinde açıklama yapılacağı kaydedildi.

Tokay Gözütok kimdir?

1944 yılında doğdu. Mesleğe 1962 yılında Tercüman Gazetesi’nde başladı. Meydan Gazetesi’nde ve Flash TV’de çalıştı. Eminönü Belediyesi’nde basın danışmanlığı yaptı. Evli ve bir çocuk sahibiydi.