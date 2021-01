TGC Burhan Felek Ödülleri sahiplerini buldu

Türk basınının önde gelen kalemlerinden ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki başkanlarından Şeyhül Muharririn Burhan Felek adına konulan TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri töreni bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle yapılamadı. Alev Anakök, Engin Aktel, Faik Kaptan, Fahri Kaytaz, Faruk Zabcı, Erkan Özmen, Müveddet Anter, Nevin Akkaya, Olay Tan, Selahattin Duman, Tufan Türenç, Uğur Dündar, Yalvaç Ural, Yavuz Yücetürk, Zafer Nuri Eraslan’ın ödülleri kendilerine gönderildi.



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Burhan Felek Ödülleri Töreni’ni Covid-19 salgını nedeniyle yapamadıklarını belirterek "TGC’nin önceki başkanlarından, yerleşik lakabıyla da şeyh-ül muharririn Burhan Felek’ i 38. ölüm yıldönümünde bir kez daha saygıyla, özlemle anıyorum. Burhan Felek adına konulan ödüllerin sahibi 15 meslektaşımızı kutluyorum. Bu yıl salgın dolayısıyla çok zorlu geçti günlerimiz. Her yıl yaptığımız gibi Burhan Hoca'nın mezarını da ziyaret edemedik. Töreni yüz yüze yapmak için bekledik ama salgın koşulları giderek kötüleşti. Ödülü ve ödül kitabını meslektaşlarımıza gönderdik. Bu yılki ödül törenini meslektaşlarımızın gönderdikleri video ve mesajlarıyla medyaya ulaştırdık.

Meslektaşlarımızın çektikleri videolarla bu yıl ki töreni duyurmak zorunda kaldık. Umarım gelecek yıllarda yüz yüze yapabileceğimiz güzel bir törenle meslektaşlarımızla bir arada oluruz" diye konuştu.

"Bugün pek çok şeyi Burhan Felek’e borçlu olduğumuzu her gün biraz daha anlıyoruz"

TGC Başkanı Turgay Olcayto, Burhan Felek’in karizmatik bir başkan olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Değerli arkadaşlar Burhan Felek, 26 yıl gibi uzun bir süre Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin başkanlığını yaptı. Bu süreçte çok sıkıntılı günler geçirdi Cemiyet, ama Burhan Felek bunların hepsinin üstesinden geldi. Sıkıntılıyı biraz açayım isterseniz, şöyle diyebilirim, darbeler, sıkıyönetimler, sık sık değişen iktidarlar Cemiyetin üzerine hep bir baskıydı ama bütün bu baskıları zarafeti ile kültürü ile insanlara yaklaşımıyla atlatmış oldu Burhan Felek. Adına konmuş ödüller de birtakım zorluklar içerir.

70 yaşından gün almış olmak, 50 yıl süreyle gazetecilikten kopmamış olmak önemli ölçütlerdir. Bu ölçütlere uyan arkadaşların sayısı da her yıl bir hayli fazla. Örneğin bu yıl 60’ın üzerinde arkadaşın arasından 15 arkadaşa bu ödülü verebildik. İnanıyorum ki, geride kalan arkadaşlar içinde bu ödüle değer daha pek çok arkadaş vardı. Ama yönetmeliğe göre de daha fazlasına ödül verme şansımız yoktu. Burhan Felek, Türkiye’de spordan siyasete kadar her alanda kalem oynatmış, her alanda pek çok değerli işe imza atmıştır. Bunlardan biri sporda olimpik fikrini Türkiye’ye getirmesi, amatör branşlarda katkı sağlaması, onlara destek vermesi. Bir de iletişim alanında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin kurulmasına öncülük etmesi gösterilebilir. Bunlar gerçekten Burhan Felek’in unutulmaz hizmetlerindendir. Burhan Felek, Cemiyetin kurumsallaşması açısından da büyük hizmetler verdi.



Bugün pek çok şeyi Burhan Felek’e borçlu olduğumuzu her gün biraz daha anlıyoruz. Onun yaşadığı sıkıntıların belki daha fazlasını yaşıyoruz ama Burhan Felek’in o zamanki gösterdiği güç, bize rehber oluyor. Bu yıl 15 meslektaşımıza ödül verdik. Hepsini yürekten kutluyorum, bundan sonraki hayatlarında sağlık ve başarı dolu günler diliyorum. Onlara bu ödülü veren seçici kurullarımıza da teşekkür ediyorum. Burhan Hocaya da hem benim, hem Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulundaki arkadaşlarımın saygılarını, sevgilerini sunuyorum. Işıklar içinde uyusun değerli başkanımız."

Ödil kazanan gazeteciler duygularını şu sözlerle anlattı...

Alev Anakök: En çok gittiğim salon Burhan Felek'ti

"Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne layık görülmek beni çok mutlu etti, onur duydum. Mesleğimin büyük bir bölümünü salonlarda maç izleyerek ve bu izlediğim maçları çalıştığım gazetelere yollayarak geçirdim. Bu salonların içinde de en çok gittiğim yer Burhan Felek Spor Salonu’ydu. Bu açıdan bakınca meslektaşlarım içinde belki de en çok bu değerli büyüğümüzün adını kullanan kişi ben oldum. Bu da beni ayrıca mutlu etti çünkü Burhan Felek adına bir ödül kazanmış oldum. Bu arada ödül alan meslektaşlarımı da kutluyorum."

Engin Aktel: Kalem aklın dilidir, o kalem gazetecinin onurunu taşır

"Gazeteciliğe başladığımdan bu yana 56 yıl geçmiş. Hiç unutmam, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne üye olarak kabul edildiğim gün, yakama takılan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti rozeti 704 numarayı taşımaktaydı. Akıp geçen 56 yıldan sonra beni bu ödüle layık gören ve tarifi sonsuz bir onur kazandıran, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne ve seçici kurula çok teşekkür ederim.



Şunu da söylemeden geçemeyeceğim: Bir gazeteci unutmamalıdır ki, ‘kalem aklın dilidir ve o kalem, gazetecinin onurunu taşır.’ Çalışma hayatı boyunca, bu onuru kırmamaya ve kalemini sağlam tutmaya çalışmak en büyük görevi olmalıdır. Her şey için tekrar tekrar teşekkürlerimi sunar, meslektaşlarımın aydınlık günler içinde, görevlerini yapmalarını dilerim."

Erkan Özmen: Ödülü hapiste yatan gazeteci arkadaşlarım adına alıyorum

"Üyesi olmaktan büyük gurur duyduğum meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından 2020 yılında Burhan Felek Hizmet Ödülü ile onurlandırıldım. 75 yaşına girmiş, yarım asırdan fazla gazetecilik yaptığım süre içinde almış olduğum en anlamlı bu büyük ödülü, hapiste yatan bütün gazeteci arkadaşlarım adına alıyorum ve kabul ediyorum."

Fahri Kaytaz: Dilerim hep beraber güzel günlerde olabiliriz

"2020 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri için bir araya gelme şansımız bu sene ne yazık ki olmadı. Dilerim bir dahaki zamanlarda başka güzel beraberlikler içinde oluruz. Bu yılki ödüle bizleri layık gören Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Turgay Olcayto ve seçici kurulun hepsine teşekkür ederim. Dilerim hep beraber tekrar tekrar güzel günlerde olabiliriz. Bu nedenle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne ve tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum hoşça kalın, sevgiyle kalın."

Faik Kaptan: Bu anlamlı ödül için teşekkür ediyorum

"Öncelikle üstadımız hocamız şeyh-ül muharririn Burhan Felek başkanımız ve tüm hayata veda eden gazeteci büyüklerimizi kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Bu şekilde ödül almak bize nasipmiş. Yapılan bilimsel araştırmalara göre bütün dünyadaki hacmi ancak birkaç çay kaşığını doldurabilen Covid 19 denen bu illet bu yazgımıza neden oldu. İnşallah yeneceğiz. Mesleğe profesyonel olarak Dünya Gazetesi’nde 1970 yılında başladım.



Üniversite mezunu olduğum için basın kartımı altı ayda aldım. Önce Sansaryan Han’da polis muhabirliği sonra aralarında sevgili rahmetli Vasfiye Özkoçak ablamız ve Ulvi Yanardağ’ın da olduğu Sultanahmet'teki adliye binasında adliye muhabirliği yaptım. Daha sonra 1973'te Hürriyet Haber Ajansına çağrıldım. Burada 1974 Temmuz ayına kadar görev yaptım. Neredeyse tüm Anadolu'yu dolaştım. 74 Kıbrıs Barış Harekâtı’nda Hürriyet Haber Ajansı muhabiriydim. O zaman genel müdürümüz rahmetli Nezih Demirkent’ in talimatıyla Kıbrıs'a Hürriyet muhabiri olarak gönderildim. 1976'da döndüm. İki yıl Hürriyet merkezde çalıştıktan sonra 1978'de havalimanı muhabiri oldum. 2018 yılında da havalimanı muhabiri olarak emekli oldum. İşte o arada geçen 40 yılın, havalimanı muhabiri olarak geçen 40 yılın kitabını yazdım. 2018'de emekli olduktan sonra da İstanbul Havalimanı'nda basın odasında durmaya başladım.

Eksik olmasınlar havalimanı muhabir arkadaşlarım beni bir ağabeyleri olarak oraya oturttular. Âmâ şimdi pandemi kurbanı olduk, evdeyiz. Efendim son olarak bu çok anlamlı ödülü aldığım için sevgili Cemiyetimize, jüriye çok teşekkür ediyorum. Burhan Felek Hocamızın da hayatta kalan aile efradına sağlıklı ömür diliyorum. Hoşça kalın."

Faruk Zabcı: Heyecan ve gurur verici bir ödül

"Heyecan ve gurur verici bir ödül. Bir ayağım çukurdayken geldim, gördüm, gidiyorum diyebilecek morali buldum."

Müveddet Anter: Yetiştirdiğim öğrenciler başarılı işlere imza atıyor, gururlanıyorum

"Ödülü almam beni çok mutlu etti ancak bir de şunu düşündürdü; Mesleğe başlayalı tam 50 yıl geçmişti. Oysa bana hep dün gibi geliyordu. Bu 50 yıl boyunca gencecik bir spiker, stajyer spiker olarak TRT İstanbul Radyosu’nun o tarihi binasının kapısından içeri girdiğim günün üzerinden gerçekten 50 yıl geçmişti. Bu 50 yıl boyunca ben kamuda ve özel sektörde, radyo ve televizyonlarda binlerce program hazırladım, sunuculuk yaptım, yönetici olarak çalıştım. Ve o yıllar boyunca İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde ve özel eğitim kurumlarında Radyo Televizyonda Röportaj Tekniği derslerinde öğrenciler yetiştirdim.



O öğrenciler şu anda görsel ve işitsel medyada başarılı işlere imza atıyorlar ve ben onların hepsi ile çok gururlanıyorum. Bu mutlu günümde mutluluğumu paylaşan önce çalışma yıllarımı da paylaşan sevgili çocuklarıma ve sevgili torunlarıma Nisan'a, Can’a, Nev ve Erol'a, yine mutluluğumu paylaşan radyo ve televizyonlardaki meslektaşlarıma, arkadaşlarıma ve dostlarıma, hepinize çok teşekkür ediyorum."

Nevin Akkaya: Yıllarca bu mesleğe verilen emeğin bir karşılığı

"Saygıdeğer Cemiyet üyeleri, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin kurumsallaşmasında büyük katkı sağlayan Burhan Felek Hocamızın anısına konulan bu ödüle değer görüldüğüm için çok gururluyum. Burhan Felek Hizmet Ödülleri hepimizin bildiği gibi zorlu bir ödül. Yıllarca bu mesleğe verilen emeğin bir karşılığı. Burhan Felek Hizmet Ödülleri Seçici Kurulu’na ve bu ödülü yaşatmak için emek veren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kuruluna teşekkür etmek istiyorum. Hepinize saygılar."

Olay Tan: Gazetecilik düzgün yapılırsa çok onurlu bir meslektir

"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm insanlara, dostlarıma meslektaşlarıma sağlıklı yıllar diliyorum. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Seçici Kurulu’nun yaptığı değerlendirme sonunda Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne değer görülmem beni çok gururlandırdı. 50 yıllık gazetecilik meslek hayatımda geriye iz bırakmış olmaktan çok mutluyum. Basın hizmet ödülünü almış bir gazeteci olarak çektiğim fotoğraf ve yazdığım haberler ile tarihe tanıklık ettim.



Gazetecilik, düzgün yapılırsa çok onurlu bir meslektir. Bana basın hizmet ödülünü veren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Seçici Kuruluna çok teşekkür ediyorum. Salgın nedeniyle 38.’si düzenlenecek Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü Töreni Cemiyet tarafından iptal edildi. Tören yapılsaydı medyanın içinde bulunduğu sorunları tartışacaktık, konuşacaktık. Bunları dile getirecektik. Ne yapalım, sağlık olsun. Sağlıklı kalın. Hepinize kucak dolusu sevgiler."

Tufan Türenç: Çizginizi kırmadan, ilke ve kurallarınızdan vazgeçmeden çalışmak çok kolay bir iş değil

"Burhan Felek üstatla yıllarca Milliyet Gazetesi’nde birlikte çalıştık. Ona daima saygı ve sevgi duymuşuzdur. Onun adına konan ödülü almak benim için bu açıdan çok anlamlıdır. Babıali’de 50 yıl çizginizi kırmadan, ilke ve kurallarınızdan vazgeçmeden çalışmak çok kolay bir iş değildir. Ben bu ödülü alan bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Halen çalışmakta olan arkadaşların da bu ödülü almalarını diliyorum. Herkese sevgiler ve saygılar."

Uğur Dündar: TGC'ye çok teşekkür ediyorum

"Toplumun gerçekleri öğrenme hakkına hizmetle geçen yarım asırlık meslek hayatımın Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri kapsamında değerlendirilmesi ve ödüle layık görülmem nedeniyle büyük mutluluk içindeyim. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne çok teşekkür ediyor herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Yalvaç Ural: Çocuk dünyasına hizmet eden bir gazecinin bu ödülü olmasından mutluluk duyuyorum

"Burhan Felek Hizmet Ödülü, bir gazetecinin ‘Namık Kemal'in dizesinden alarak söylüyorum’ son rütbesidir bir gazetecinin Burhan Felek Ödülü. Onun için bugün ben gerçekten çok mutluyum. Bunca yıllık gazetecilik, yayıncılık, dergicilik, kitapçılık hayatımda, ben de artık yaş alıp bu ödüle layık görüldüm. Başta Cemiyetime ve seçici kurula çok teşekkür ediyorum. Ve çocuk dünyasına hizmet eden bir gazetecinin özellikle ağırlıklı olarak, bu ödülü almasından da büyük mutluluk duyuyorum. Herkese çok teşekkür ederim.

Burhan Felek Hizmet Ödülü’nü bugün almaktan gerçekten çok mutluyum. Pek çok arkadaşımızla birlikte, bugün hizmet ödülünü ben de aldım. Burhan Felek hocayı tanımaktan, onun hatta bir kitabına editörlük yapmış olmaktan da çok mutluyum. Milliyet'te onunla kısa bir süre de olsa aynı katta çalışmış olmaktan da çok mutluyum. Saygıdeğer insanın, bir duayenin ödülü gerçekten onur verici."

Yavuz Yücetürk: Tarafsız kamu yayıncılığının tek yolu, özerklik

"Burhan Felek gibi bir Büyük Usta'nın adını taşıyan bu ödüle beni layık gördükleri içinTürkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne ve Seçici Kurula sonsuz teşekkürler. Benim için büyük bir onur. Sizlere bu mesajı Hüseyin Kırcalı’nın çektiği ve Milliyet Gazetesi’nde yarım yüzyıl önce yayınlanan çok anlamlı bir fotoğrafın önünden gönderiyorum. Bu vesileyle Kırcalı’yı saygı ve rahmetle anıyorum. Meslek hayatımın çok büyük bir bölümü kamu radyo yayıncılığının gelişmesi ile geçti.



1965 yılında TRT'nin ilk kuşak prodüktörlerinden biri olarak hizmete başladığım Ankara Radyosu’nda gün boyu sürekli bir radyo yayını yoktu. Sabah 06.00-10.00’da kapanırdı. Öğle yayınları 12.00-14.00 arasındaydı. Akşam da 18.00-23.00 Kendimi çok şanslı hissediyorum, bu durumdan yirmi dört saat sürekli ve çok kanallı yayına geçişte görev aldığım için. Kendimi çok şanslı hissediyorum, Turgut Özakman, Doğan Soylu ve Adnan Öztrak gibi çok değerli ustalarla çalışma fırsatı bulduğum için.



Kendimi çok şanslı hissediyorum, 1960 öncesi Vatan cephesi radyoculuğunun olumsuz izlerini silip güvenilir bir yayıncılığın gerçekleşmesinde payım olduğu için. Kendimi çok şanslı hissediyorum, TRT'nin özerk olduğu dönemlerde dinleyicimizin eğitimi, kültürel gelişimi, yaşam tarzlarının olumlu yönde değişmesi, Cumhuriyetimizin temel değerlerinin ve Atatürk devrimlerinin benimsetilmesi amacıyla programlar yapabildiğim için. Kendimi çok şanssız hissediyorum özerkliğin ve tarafsızlığın kaybolduğunu gördüğüm için. Tarafsız kamu yayıncılığının tek yolu, özerklik. Özel yayınları başıboşluktan kurtarabilmenin tek yolu da siyasi parti adaylarının değil alanlarında kendini kabul ettirmiş uzmanlardan oluşan politize olmamış yeni bir üst kurul oluşturmak. Bunların yapılabileceği günü umutla bekleyerek saygılar sunuyorum."

Zafer Nuri Eraslan: Bu ödül bir onur madalyası olacak

"Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne layık görülmek, bu ödülün sahibi olmak, yaşamımın bundan sonraki bölümlerinde de hep gururla taşıyacağım bir onur madalyası olacaktır. Bu mutluluğu bizlere yaşatan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne ve değerli jüri üyelerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.



Gazeteciliğin çeşitli dallarında uzun yıllar gerçekleştirdiği çalışmalarla bizlere örnek olan, ülkemizin en sıkıntılı dönemlerinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığını başarıyla yürüten, usta yazar, değerli hocamız Burhan Felek’i de saygı ve rahmetle anıyorum. Bu ödülü TRT İstanbul Radyosu ve TRT İstanbul Televizyonu’nda uzun yıllar birlikte görev yaptığım çalışma arkadaşlarımla paylaşıyor, bu ödüle değer görülen tüm gazeteci arkadaşlarımı, gerçekleştirdikleri çalışmalarla ülkemiz basınına yapmış olduğu katkılardan dolayı kutluyorum."