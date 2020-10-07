TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri açıklandı

37 yıldır düzenlenen Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri’ne bu yıl Nevin Akkaya, Engin Aktel, Alev Anakök, Müveddet Anter, Selahattin Duman, Uğur Dündar, Zafer Nuri Eraslan, Faik Kaptan, Fahri Kaytaz, Erkan Özmen, Olay Tan, Tufan Türenç, Yalvaç Ural, Yavuz Yücetürk ve Faruk Zabcı değer görüldüler.

Türk basınının önde gelen kalemlerinden ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki başkanlarından Şeyhül Muharririn Burhan Felek adına konulan TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri Seçici Kurulu 5 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 15.00’te TGC’de toplandı.



Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan Seçici Kurul’da bu yıl gazeteci-yazar, TGC Onur Kurulu Başkanı Altan Öymen, TGC Denetim Kurulu Başkanı Arif Esen, Cumhuriyet Gazetesi Spor Yazarı Arif Kızılyalın, TGC Balotaj Kurulu Üyesi Azize Şenbülbül, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı, Gazeteci-Yazar, TGC önceki Başkanı Orhan Erinç, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş ve TGC Başkanı Turgay Olcayto yer aldı. Seçici Kurul Başkanlığına Turgay Olcayto, yazmanlığa Arif Esen seçildi. Orhan Erinç ile Altan Öymen toplantıya katılamadığından oylarını yazılı olarak gönderdiler.

Oylama sonunda Yönetmeliğe göre 70 yaşından gün alan, meslekte 50 yılını tamamlayan Nevin Akkaya, Engin Aktel, Alev Anakök, Müveddet Anter, Selahattin Duman, Uğur Dündar, Zafer Nuri Eraslan, Faik Kaptan, Fahri Kaytaz, Erkan Özmen, Olay Tan, Tufan Türenç, Yalvaç Ural, Yavuz Yücetürk, Faruk Zabcı Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne değer görüldüler. (ödül alanların isimleri soyadına göre sıralanmıştır)

Ödüllerin tarihçesi

"Şeyhül Muharririn" unvanını taşıyan, 50 yıldan fazla aktif gazetecilik yapan Burhan Felek'in anısına konan ödüller 1983 yılında oluşturuldu. Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri için 70 yaşından gün alan adayların 50 yılı aşkın süreyle basına hizmet vermiş ve bu hizmetlerini sürdürüyor olmaları şartı aranıyor.

Burhan Felek kimdir?

Burhan Felek, 1889 yılında İstanbul'da doğdu ve Hukuk Mektebi'ni bitirdi. Mesleğe Ahmet Rasim'in Donanma Dergisi'nde başladı. Tasvir-i Efkar Gazetesinde spor ve foto muhabiri olarak çalıştı. Vatan, Millet, Yeni Ses, Tan, Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde yazarlık yaptı.



1925 yılından başlayarak son günlerine kadar köşe yazılarını sürdürmesi nedeniyle Şeyhül Muharririn unvanı ile ödüllendirildi. İÜ Gazetecilik Enstitüsü'nde öğretim üyeliği yaptı. İtalyan mizahçısı Giovanni Guareschi'nin "Don Camillo" dizisini Türkçe'ye çevirdi, İstanbul Üniversitesi'nin Onursal Hukuk Doktorluğunu alan ilk gazeteci oldu. TGC başkanlığını 1949-1952 ve 1959-1982 yılları arasında iki kez üstlendi.

Ödül alanların kısa biyografileri

NEVİN AKKAYA



İstanbul 1947 doğumlu. İÜ Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunu. Mesleğe 1965’te İş Ajans’ta başladı. TRT İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde spiker olarak çalıştı. Sürekli Basın Kartı sahibi. (SKN 2150)



ENGİN AKTEL



İstanbul 1942 doğumlu. Şişli İTİA mezunu. Mesleğe 1963’de İstanbul Haber’de spor muhabiri ve sayfa sekreteri olarak başladı. Modern Gazete, Bulvar, Tercüman, Bugün ve Sabah’ta çalıştı. Yayımlanan kitapları bulunuyor. İngilizce ve Yunanca biliyor. TSYD üyesi. Sürekli Basın Kartı sahibi. (SKN 704)

ALEV ANAKÖK



Adapazarı 1946 doğumlu. Gazetecilik Yüksek Okulu mezunu. Mesleğe 1970 yılında Ekspres Gazetesi’nde başladı. Haber, Vatan, Politika, Yeni İstanbul ve Cumhuriyet gazetelerinde çalıştı. İngilizce ve İtalyanca biliyor. Sürekli Basın Kartı sahibi. (SKN 4175)

MÜVEDDET ANTER



Sivas 1945 doğumlu. İÜ Hukuk Fakültesi mezunu. Mesleğe 1970’de TRT İstanbul Radyosu’nda spiker olarak başladı. TRT İstanbul TV’de Program Müdürü olarak mesleğini sürdürdü. TSYD üyesi. Sürekli Basın Kartı Sahibi. (SKN 1528)

SELAHATTİN DUMAN



Sarıkamış 1950 doğumlu. AİTİA Gazetecilik Yüksek Okulu mezunu. Mesleğe 1970 yılında Ankara Memleket’te başladı. Adalet, Sabah ve Vatan Gazetesi’nde çalıştı. Halen Haftalık Gazete’de yazıları yayımlanıyor. Sürekli Basın Kartı sahibi (SKN 2872)



UĞUR DÜNDAR



İstanbul 1943 doğumlu. İÜ İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi.1970 yılında TRT'nin açtığı sınavları kazanarak. İngiltere'de BBC’nin‘’Televizyonda Yapım-Yönetim’’ kursuna katıldı. Türkiye'ye döndükten sonra TRT'de 20 yıl süreyle yapımcı, yönetmen, sunucu olarak değişik programlar hazırladı. İstanbul ve Marmara Üniversitelerinde ‘’TV programcılığı’’ derslerinde lisansüstü hocalık yaptı. Kanal D ve Star TV’de yönetici ve programcı olarak çalıştı. Halen Demokrasi Arenası programının yapımcısı ve Sözcü Gazetesi Yazarı.



ZAFER NURİ ERASLAN



Tekirdağ 1945 doğumlu. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu. Mesleğe 1970’de TRT Ankara Radyosu’nda başladı. Kanal D, NTV ile Almanya NDR, WDR ve DLF televizyonlarında, Yonca Radyo ve TV’de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yaptı. Halen Ayhan Şahenk Vakfı Mütevelli Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi. Yayımlanmış bir kitabı bulunuyor. Sürekli Basın Kartı sahibi. (SKN 2087)



FAİK KAPTAN



Zonguldak 1944 doğumlu. Gazetecilik Yüksekokulu mezunu. Mesleğe 1970 yılında Dünya’da muhabir olarak başladı. HHA’da çalıştı. Hürriyet’te havaalanı muhabirliği yaptı. İngilizce biliyor. TSYD üyesi. Sürekli Basın Kartı Sahibi. (SKN 971)



FAHRİ KAYTAZ



İstanbul 1947 doğumlu. Sanat Enstitüsü mezunu. Mesleğe 1967 yılında TRT Ankara TV’de başladı. TRT İstanbul Haber Müdürlüğü’nde baş kameraman olarak görev yaptı. Gemi Modelciliği konusunda yayımlanmış bir kitabı bulunuyor. Sürekli Basın Kartı sahibi. TSYD ve FMD üyesi. (SKN 1060)



ERKAN ÖZMEN



Tekirdağ 1945 doğumlu. İTİA Gazetecilik Yüksek Okulu mezunu. Mesleğe 1964 yılında Yeni İstanbul’da başladı. Günaydın, Güneş ve Hürriyet gazeteleriyle, Yankı ve Akis dergilerinde çalıştı. Hakkı Tarık Us Meslek Başarı ödülü sahibi. Bir çok kitabı yayınlandı. Almanca ve İngilizce biliyor. Sürekli Basın Kartı sahibi. (SKN 1264)

OLAY TAN



Muğla 1948 doğumlu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. Mesleğe 1970 yılında Günaydın Gazetesi’nde başladı. Daha sonra Sabah Gazetesi’nde ve ATV’de görev yaptı. Mesleki ödülleri bulunuyor. qlayhaber.com internet sitesinin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmenliğini yapıyor. Sürekli Basın Kartı sahibi. (SKN 1282)



TUFAN TÜRENÇ



Bursa 1945 doğumlu. Gazetecilik Yüksek Okulu mezunu. Mesleğe 1970 yılında Milliyet’te muhabir olarak başladı. Güneş’te Yazı İşleri Servisi’ni yönetti. Hürriyet’in uzun yıllar Yazı İşleri Müdürlüğü’nü üstlendi ve köşe yazarlığı yaptı. Sürekli Basın Kartı sahibi. (SKN 900)



YALVAÇ URAL



Konya 1945 doğumlu. Mesleğe 1969 yılında başladı. Milliyet ve Cumhuriyet Gazeteleriyle, Gelişim Yayınları, Güneş’te çalıştı. Abdi İpekçi Ödülü’nü aldı. 25 Çocuk dergisi çıkardı. Çok sayıda yayınlanmış çocuk kitabı bulunuyor. İngilizce biliyor. Sürekli Basın Kartı Sahibi. (SKN 1592)



YAVUZ YÜCETÜRK



Bolu 1944 doğumlu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Kamu Yönetimi Uzmanlık Programından mezun oldu. Mesleğe TRT Ankara Radyosu’nda prodüktör olarak başladı. TRT’de Yayın Denetleme Kurulu üyeliği yaptı. TSYD üyesi. Sürekli Basın Kartı Sahibi. (SKN 2001)



FARUK ZABCI



Malatya 1947 doğumlu. Mesleğe 1970 yılında Milliyet Gazetesi’nde başladı. Uzun süre Hürriyet Gazetesi’nin Londra muhabirliğini üstlendi. Londra Yabancı Gazeteciler Birliği üyesi. Sürekli Basın Kartı Sahibi. (SKN 1265)