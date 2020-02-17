TGC Başkanı Olcayto: Gazetecileri potansiyel suçlu görmekten vazgeçin!

Basın tarihine "kartopu cinayeti" olarak geçen olayda hayatını kaybeden Nuh Köklü için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ölümünün 5. yılında Basın Müzesi'nde bir toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan TGC Başkanı Turgay Olcayto gazetecilerin potansiyel suçlu olmaktan hiç kurtulamadığına işaret ederek, "Ben uzun yıllardır Babıali'de görev yapan bir gazeteci olarak içinde bulunduğumuz dönemden kötüsünü görmediğimi söyleyebilirim" dedi.

Türkiye'de öldürülen 65. gazeteci olan Nuh Köklü ölümünün beşinci yılında anıldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti "Ülkedeki politik iklimin etkisiyle nefret cinayetiyle öldürüldüğü" gerekçesiyle Nuh Köklü'nün TGC Basın Müzesi'ndeki Öldürülen Gazeteciler Galerisi'ne ismini ve fotoğrafını 7 Ağustos 2015 tarihinde düzenlenen bir törenle eklemişti.

Beş yıl önce 17 Şubat 2015 günü Kadıköy'de kartopu oynarken bir esnaf tarafından öldürülen gazeteci Nuh Köklü için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nde 17 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 13.00'de bir toplantı düzenlendi. Toplantıda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Sibel Köklü ve arkadaşları konuştu.

"Umudumuzu yitirmedik, bu karanlık bitecek"

Toplantıda konuşan TGC Başkanı Olcayto gazetecilerin potansiyel suçlu olmaktan hiç kurtulamadığına işaret ederek, "Ben uzun yıllardır Babıali'de görev yapan bir gazeteci olarak içinde bulunduğumuz dönemden kötüsünü görmediğimi söyleyebilirim. Demokrasiden her gün biraz daha uzaklaşıyoruz. İktidara 'gazetecileri artık potansiyel suçlu olarak görmekten vazgeçin' diyorum" dedi ve şöyle devam etti:

"Nuh'un öldürülmesi çok da yabancı olmadığımız bir durum. Uzun zamandır devlet 'benim polisim, benim esnafım' diyerek bir algı yaratmaya çalışıyor. O algının sonuçları oluyor. Genç gazeteciler, akademisyenler hedef gösteriliyor. Esnaf, polis, jandarma, muhtar kendisini devletin bir parçası olarak görüyor. Öyle ki potansiyel suçluları yakalamaya çalışır bir pozisyona geldiler. Devletin içinde yuvalanan bir derin devlet var. Bu çözülemedi. İşsiz gazeteci sayımız hızla artıyor. Yoksulluk artıyor. Umudumuzu yitirmedik. Bu karanlık bitecek. Türkiye yine aydınlığa kavuşacak. Nuh Köklü kardeşimiz çok değerli bir arkadaşımızdı. Meslek ilkeleri doğrultusunda gazetecilik yapmak istediği için gazete patronlarına da yöneticilere de yaranamayan bir meslektaşımızdı. Çok sıkıntılar çekti. Işıklar içinde uyusun. Onu hiç unutmayacağız."

Sibel Köklü: Gazetecilik eskiden kamu göreviydi

Gazeteci Sibel Köklü ise anma toplantısında yaptığı konuşmada "Beş yıl Türkiye için çok uzun bir süre. Her şey unutuluyor. Bizlerin ve sizlerin çabalarıyla Nuh'u unutturmayacağız. TGC'ye de duyarlı davrandığı ve sahiplendiği için teşekkür ediyorum. Yakınlarını cinayetle kaybedenlerin travması hiç geçmiyor. Bu süreci arkadaşları ve yakınları olarak birlikte yaşadık. Nuh'u kaybettiğimiz o gece, adli tıpta, mahkemede bizi yalnız bırakmayanlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Köklü, konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

"Avukatların çabasıyla Nuh'un katili müebbet hapis aldı. Yargıtay'da da onandı. Af konuları gündeme geliyor ama en azından ömür boyu hapis cezası aldı. Bir nebze yüreklerimize su serpti. Nuh Köklü'nün en çok kullanılan fotoğrafı Sabah ATV grevinde grev gözcülüğü yaptığı fotoğrafı. Bugünün Türkiye'sinde bir gazete önünde grev önlüğüyle grev yapıldığını ve halay çekildiğini düşünemiyorum. Türkiye çok başka bir yere geldi. Eskiden beğenmediğimiz merkez medyada böyle bir grev yapılabiliyordu. Artık çoğunluğu iktidarın kontrolünde bir medya söz konusu. Ama özgür ve bağımsız gazetecilik çabasına devam eden de birçok gazete ve gazeteci var. Gazetecilik eskiden kamu göreviydi. Görev bilinci, sorumluluğu ortadan kalktı. Yapmak isteyenler de kendilerine uygun ortam bulanmıyorlar, gazetecilik tehlikeli bir iş haline geldi, gözaltılarla, tutuklanmalarla karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Nuh Köklü'nün öldürülme sürecini hiç unutturmayacağız. Demokrasi mücadelesi açısından da çok önemli. Nuh da yaşasaydı binlerce issiz gazeteciden biri olurdu. Kendimizi ifade edecek yeni mecralar yaratmamız gerekiyor. Bu bize düşen sorumluluk."

Nuh Köklü kimdir?

1968 yılında Ankara'da doğdu. Liseyi Ankara'da Mamak Lisesi'nde okudu. İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo ve Televizyon Bölümü'nü bitirdi. Mesleğe, İstanbul Life Dergisi'nde editör olarak başladı. Aynı dergide haber müdürlüğü görevini üstlendi. Nokta ve Express dergilerinde çalıştı. Birgün Gazetesi'nin kuruluşunda görev aldı. Bianet haber sitesinde editörlük yaptı. Açık Radyo'da "Bir şey daha var" programını hazırladı. 2003 yılında Latin Amerika'ya gitti. Bir yıl Arjantin, Peru ve Uruguay'da yaşadı. Yurt dışında bulunduğu sürede Bianet'e haberler göndermeye devam etti. Türkiye'ye döndüğünde Sabah Gazetesi'nde çalıştı. Radikal 2'de yazılar yazdı. 2009 yılında ATV-Sabah grubundaki grev nedeniyle işten çıkartıldı. O dönem Türkiye Gazeteciler Sendikası işyeri temsilcisiydi. Daha sonra 2010-2014 yılları arasında NTV'de program editörü olarak çalıştı. Kadro daraltılması gerekçesiyle NTV'deki işinden çıkarıldı. Gazetecilik dışında başka iş yapmadı. Yaşamı boyunca mesleğini sürdürmek için mücadele verdi. Öldürüldüğünde 47 yaşındaydı.