TGC Basın Müzesi 33 yaşında

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Basın Müzesi’nin hizmete girişinin 33. yılı nedeniyle, koleksiyon sergisi düzenledi. 39 sanatçının Basın Müzesi’ne bağışladığı, yağlıboya, suluboya, kuru boya, kara kalem resim, ebru, minyatür ve hat sanatından oluşan 53 eser 30 Haziran 2021 Çarşamba gününe kadar Basın Müzesi’nde sergilenecek.



Serginin girişinde Müze binasının harap ilk hali, TGC’nin restorasyon çalışmaları ve restorasyondan sonraki açılış fotoğraflarıyla, önemli ziyaretçilerin fotoğrafları da yer alıyor.

Sergide, Türk ressamlar Gülten Kocabaş, Kadir Şinas, Sedat Ronay, Emin Koç, Memnune Birkan, Salim Özgür, Esti Hatem, Nasuh Matrakçı, Olcay Derman, Türkan Özgüç Pirinçoğlu, Vildan Özdilek, Almula Sağdıç, Hikmet Andaç, Sevim Gürsoy Tunçyıldız, Gürbüz Azak, Süha Senir, Cumhur Koraltürk, Fikret Suzan Meriç, Nilgün Sagat, Ramazan Demirtaş, Erol Teber, Nusret Çolpan, Ayla Ortabaş, Mine Arasan, İnci Toykan, Sedat Gedikoğlu’nun eserleri görülebilir.

Sergide ayrıca yedi ülkeden ressamların eserleri yer alıyor. Rus Nadir Almeev, Margarita Voinova, Alexandr İvonin, Şamil Murtazoviç, İranlı S. M. Saadi, Mohammed Moustafa, Şefih Faruki, Japon Kumagai Honami, Moğolistanlı sanatçı Qan Bold Femur Boator, Fransız sanatçı Jacques Le Guerec, Özbekistanlı İsfendiyar Haydar, Azerbaycanlı Ebülfeyz Fereçoğlu’nun bağış eserleri de sanatseverleri bekliyor.





Dünyanın sayılı müzelerinden biri

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi, 1865 yılında dönemin Maarif Nazırı Saffet Paşa tarafından İtalyan Mimar G. Fosetti’ye Neo Klasik tarzda yaptırıldı. Maarif-i Umumiye Nezareti (Milli Eğitim Bakanlığı) ve İstanbul Darülfünun hizmetleri verilen bina II. Abdülhamit döneminde Sansür Heyeti tarafından kullanıldı ve 1908 yılında Şehremaneti’ne (İstanbul Belediyesi) devredildi.

TGC Basın Müzesi

Harap haldeki tarihi bina Nezih Demirkent’in başkanlığındaki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ile İstanbul Belediye Başkanı Abdullah Tırtıl arasında yapılan anlaşmayla 1983 yılında Cemiyet’e tahsis edildi. 1984-1988 yılları arasında restore edilen bina 9 Mayıs 1988 tarihinde hizmete açıldı.

TGC Basın Müzesi’nde basına emeği geçmiş kişilerin anı eşyaları, fotoğrafları, yağlı boya tabloları, hobileri sergileniyor. Müze ayrıca basın teknolojisi ve teknoloji ile üretilen eserleri bünyesinde barındırmasıyla dünyadaki sayılı müzeler arasında yer alıyor.

Basın Müzesi, basın teknolojisinin başlangıçtan günümüze değişimini gözler önüne seriyor. Müzede Türkiye’deki ilk basım olayı olarak bilinen 1729’da İbrahim Müteferrika’nın kurmuş olduğu matbaanın maketi ve bastığı örnekler, taşbaskı, düz baskı makinesi, rotatif, giyotin ve çeşitli dönemleri yansıtan baskı makineleri yer alıyor.

Türk gazetecilik tarihinin başlangıcı olan 1828 tarihli Vakayi-i Mısriye gazetesi ile basın tarihinin ilk basamaklarını anlatan belgeler ve gazeteler, 2. Meşrutiyet’le birlikte gerçekleşen basın patlaması, Meclisin açılışı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, Latin harflerine geçiş ve günümüze kadar ki süreci içeren belgeler, fotoğraflar da Basın Müzesi’nde bulunuyor.

6 Nisan 1909’da Galata Köprüsü üzerinde katledilen ilk gazeteciden günümüze kadar öldürülen gazetecilerin fotoğrafları, “Öldürülen Gazeteciler” bölümünde yer alıyor.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi, müzecilik açısından taşıdığı bu niteliklerin yanı sıra kültür ve sanat etkinlikleriyle de dikkat çekiyor. Müzenin ikinci katında bulunan Cevat Fehmi Başkut Sanat Galerisi’nde 6 ayrı salonda sergi yapılabiliyor. Müzenin üçüncü katında ise, uzmanlık kütüphanesi yer alıyor. Kütüphane de gazeteciler tarafından bağışlanmış 30 bin kitap, 1923’ten bu yana basılı, mikrofilm ve CD-DVD olarak gazete ve dergilerin koleksiyonları bulunuyor. Osmanlıca gazete ve dergi örnekleri de kütüphane koleksiyonunda yer alıyor. Müzede ayrıca Nezih Demirkent Konferans Salonu ve Cep Tiyatrosu da bulunuyor.