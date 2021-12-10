TGC: Bağımsız, bağlantısız gazetecilik anlayışıyla mücadele etmeyi sürdüreceğiz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Sedat Simavi’nin 68. ölüm yıldönümü nedeniyle bir anma mesajında, "Bağımsız, bağlantısız gazetecilik anlayışıyla mücadele etmeyi sürdüreceğiz" denildi.

Mesajda, "Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Kurucu Başkanı Sedat Simavi ve arkadaşları, gazetecilerin örgütlenmesi konusunda örnek bir çaba sergiledi. Simavi, özgürlükçü demokrasi anlayışıyla 1946-1949 yılları arasında görev yaptı. Türk basınında içerikten zengin, yenilikçi gazeteciliğin öncüsü oldu. İstanbul Üniversitesi’nde Gazetecilik Enstitüsü kurulması için girişimde bulundu. Gazeteciliğin geleceği açısından da ‘Genç meslektaşım, kalemine daima efendi kal, uşak olma. Kır ama satma' öğüdünü yol gösterici olarak miras bıraktı. 11 Aralık 1953 tarihinde kaybettiğimiz Sedat Simavi, gazeteci ve karikatürist niteliklerinin yanı sıra haksızlık ve hukuksuzluklarla mücadele etmeyi sürdürdü. Yönetim Kurulu olarak onun çizdiği yolda bağımsız, bağlantısız gazetecilik anlayışıyla basın özgürlüğü için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Sedat Simavi’yi 68. ölüm yılında sevgi ve saygıyla anıyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Sedat Semavi kimdir?

İstanbul'da doğan ve Galatasaray Lisesi'nde eğitim gören Sedat Semavi 1914 yılında haftalık Hande dergisini yayımladı. 21 Temmuz 1920’de Dersaadet (Mutluluk Kapısı anlamında İstanbul ‘un isimlerinden biri) Gazetesi’ni yayımladı. Milli Kurtuluş Hareketi'ni destekleyen bu gazete, mütareke ve işgal sansürünün çeşitli baskılarına ancak 128 gün dayanabildi. Bu defa 8 Şubat 1921 günü Payitaht (Başkent) gazetesini yayımladı. Bu gazete de sansürlerin sürekli hedefi oldu. Yayım hayatı 54 gün sürdü. 15 Mayıs 1933 günü yayımladığı Yedi Gün Dergisi ise döneminde 54 bin tiraja tırmanarak o zamanın gazeteler ile birlikte Harf Devriminin yayılmasında öncülerinden biri oldu. Sedat Simavi 1 Mayıs 1948 günü, ülkenin basın hayatına yeni ufuklar açan Hürriyet Gazetesi’ni kurdu. 11 Aralık 1953 yılında yaşamını yitirdi.