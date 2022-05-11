TGC: Al Jazeera muhabirinin öldürülmesi insanlık suçudur

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Al Jazeera Shireen Abu Akleh, İsrail güçleri tarafından öldürülmesinin ardından bir mesaj yayınladı. Mesajda Akleh'in öldürülmesinin insanlık suçu olduğunun altı çizilirken, "Gazeteciler savaşların, ya da çatışmaların tarafı değildir" ifadesi kullanıldı.

Mesajda, "Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, El Cezire'nin kadın muhabiri Shireen Abu Akleh, İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu başından ağır yaralandıktan sonra yaşamını yitirdi. Bu saldırıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2006 ve 2015'de aldığı savaş ve çatışma bölgelerinde görev yapan gazeteci ve sivillerin korunması kararı ihlal edilmiştir. Gazeteciler savaşların, ya da çatışmaların tarafı değildir. Halkların haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için görev yapan gazetecilere yönelik saldırıların insanlık suçu olduğunu hatırlatıyor, Shireen Abu Akleh'in ailesinin ve çalışma arkadaşlarının acısını paylaşıyor, sabır diliyoruz.” denildi.