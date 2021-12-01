TGC 45. Sedat Simavi Ödülleri açıklandı; Hilal Özcan, Karikatür Ödülü'ne layık görüldü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2021 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen gazeteci, karikatürist, edebiyat, spor ve bilim insanlarına verilecek ödüller açıklandı. Hilal Özcan, T24'te yayımlanan karikatürü ile ödül aldı. Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk da Veba Geceleri ile Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü.
11 Aralık 1953’de vefat eden TGC Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 45 yıldan bu yana sürdürülen ödüller; gazetecilik, televizyon, radyo, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor alanlarında veriliyor. Ödül Töreni’nin tarihi ve yeri daha sonra paylaşılacak.
2021 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen isimler ve eserleri şöyle:
Gazetecilik Ödülü
Canan Coşkun
Diken gazetesinde 7-9-10-16-19-21-25 Haziran, 1 Temmuz, 20 Ağustos ve 20 Eylül 2021 tarihlerinde yayınlanan “Valilik ‘Nefes Darlığından Öldü’ Demişti: Kulaklarından ve Gözlerinden Kan Gelmiş” başlıklı haber dizisi nedeniyle ödüle değer görüldü.
Övgü
Seçici Kurul ayrıca, Berkant Gültekin’i Birgün Gazetesi internet haber sitesinde 22 Mart, 7 Temmuz, 5 Ağustos ve 20 Eylül 2021 tarihlerinde yayınlanan “Yeni MB Başkanı’nın Doktora Tezinde MB Raporundan İntihal İzleri” başlıklı haber dizisi nedeniyle övgüye değer buldu.
Radyo Ödülü
Gülay Oktar
TRT Radyo 1’de 2 Mart 2021 tarihinde yayınlanan (ilk bölüm) “Genç Yıllar: 60’lar” adlı radyo programı nedeniyle ödüle değer görüldü.
Radyo Övgü
Seçici Kurul ayrıca, Turgut Onarır’ı Yaşar Üniversitesi İnternet Radyosu radYU’da 7 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan “Bizim Yunus: Aşk ve İrfan İnsanı Yunus Emre” adlı radyo programı nedeniyle övgüye değer buldu.
Televizyon ödülü
Haber
Barış Kaya – Mehmet Akif Balıkçıoğlu
FOX TV’de 30 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan “Alkış Cumhurbaşkanı’na Serbest, Mehmetçiğe Yasak” adlı ortak haber programı nedeniyle ödüle değer görüldü.
Haber Övgü
Seçici Kurul ayrıca, Ela Sezen - Ünsal Çakin’i Haber Global TV’de 15-16-17 Şubat 2021 tarihlerinde yayınlanan “Bir Kentleşme Hikâyesi: Esenyurt” adlı haber dizisi nedeniyle övgüye değer buldu.
Belgesel
Mesut Gengeç
Gain Dijital TV’de 11-18 Mart 2021 tarihlerinde yayınlanan (iki bölüm) “Covid0N9: İlk Dalga” adlı belgesel programı nedeniyle ödüle değer görüldü.
Belgesel Övgü
Seçici Kurul ayrıca, Gülşan Saru’yu TRT Televizyonu Belgesel kanalında 26 Mayıs/ 9-16 Haziran 2021 tarihlerinde yayınlanan (üç bölüm) “İkrar” adlı belgesel programı nedeniyle övgüye değer buldu.
Karikatür Ödülü
Hilal Özcan
T24'te 10 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan “Koronavirüsün Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na Etkisi” konulu karikatürü nedeniyle ödüle değer görüldü.
Edebiyat Ödülü
Orhan Pamuk
“Veba Geceleri” adlı romanıyla ödüle değer görüldü.
Sosyal Bilimler Ödülü
Doç. Dr. Murat Burgaç
“Montrö Meydan Muharebesi -Bir Diplomasi Savaşı-” adlı eseri nedeniyle ödüle değer görüldü.
Sosyal Bilimler Ödülü
Seçici Kurul ayrıca, Prof. Dr. İpek Merçil - Arş. Gör. Seçil Doğuç Ergin’in “Dört Duvar Kadına Ne Yapar?” adlı ortak eserini övgüye değer buldu.
Fen Bilimleri Ödülü
Doç. Dr. Alper Uzun
“Bakır Nanoparçacıklarının Boyutu ile Mg-Katkılı Seryum Arasındaki Etkileşim Kısmi Hidrojenasyon Performansını ve Kararlılığını Kontrol Eder” başlıklı çalışmasıyla ödüle değer görüldü.
Fen Bilimleri Övgü
Seçici Kurul ayrıca, Prof. Dr. Hasan Şahin’i “Tek Katmanlı GaP ve GaSe'nin va der Waals Tipi Heteroyapılarının Raman ve Optik Özellikleri: Bir İlk Prensip Çalışması” başlıklı eseri nedeniyle övgüye değer buldu.
Sağlık Bilimleri Ödülü
Doç. Dr. Tuğba Bağcı Önder
“Traıl’a Dirençli Hücre Modelleri ile Kazanılmış Dirençte Rol Oynayan Farklı Adaptif Mekanizmaların Aydınlatılması” başlıklı çalışması nedeniyle ödüle değer görüldü.
Sağlık Bilimleri Övgü
Seçici Kurul ayrıca, Prof. Dr. Eren Berber’i “Primer Hiperparatiroidide Yapay Zeka Kullanarak Paratiroid Bezlerinin İntraoperatif Otofloresans Ölçümleri İçin Algoritma Geliştirilmesi” başlıklı çalışması nedeniyle övgüye değer buldu.
SPOR ÖDÜLÜ:
Mete Gazoz
“Okçu - (Klasik Yay Bireysel Branşında) 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Şampiyonu” olması nedeniyle ödüle değer görüldü.
Spor Övgü
Seçici Kurul ayrıca, Busenaz Sürmeneli’yi “Boksör - (Kadınlar 69 kg) 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Şampiyonu” olması nedeniyle övgüye değer buldu.