TGC 45. Sedat Simavi Ödülleri açıklandı; Hilal Özcan, Karikatür Ödülü'ne layık görüldü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2021 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen gazeteci, karikatürist, edebiyat, spor ve bilim insanlarına verilecek ödüller açıklandı. Hilal Özcan, T24'te yayımlanan karikatürü ile ödül aldı. Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk da Veba Geceleri ile Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü.

11 Aralık 1953’de vefat eden TGC Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 45 yıldan bu yana sürdürülen ödüller; gazetecilik, televizyon, radyo, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor alanlarında veriliyor. Ödül Töreni’nin tarihi ve yeri daha sonra paylaşılacak.

2021 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen isimler ve eserleri şöyle:

Gazetecilik Ödülü

Canan Coşkun

Diken gazetesinde 7-9-10-16-19-21-25 Haziran, 1 Temmuz, 20 Ağustos ve 20 Eylül 2021 tarihlerinde yayınlanan “Valilik ‘Nefes Darlığından Öldü’ Demişti: Kulaklarından ve Gözlerinden Kan Gelmiş” başlıklı haber dizisi nedeniyle ödüle değer görüldü.

Övgü

Seçici Kurul ayrıca, Berkant Gültekin’i Birgün Gazetesi internet haber sitesinde 22 Mart, 7 Temmuz, 5 Ağustos ve 20 Eylül 2021 tarihlerinde yayınlanan “Yeni MB Başkanı’nın Doktora Tezinde MB Raporundan İntihal İzleri” başlıklı haber dizisi nedeniyle övgüye değer buldu.

Radyo Ödülü

Gülay Oktar

TRT Radyo 1’de 2 Mart 2021 tarihinde yayınlanan (ilk bölüm) “Genç Yıllar: 60’lar” adlı radyo programı nedeniyle ödüle değer görüldü.

Radyo Övgü

Seçici Kurul ayrıca, Turgut Onarır’ı Yaşar Üniversitesi İnternet Radyosu radYU’da 7 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan “Bizim Yunus: Aşk ve İrfan İnsanı Yunus Emre” adlı radyo programı nedeniyle övgüye değer buldu.