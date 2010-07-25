-TGC ''2010 BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÖDÜLLERİ'' SAHİPLERİNİ BULDU İSTANBUL (A.A) - 24.07.2010 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Orhan Erinç, ''tutukluluk sürelerinin ceza infazına dönüştüğünü ve zulüm altında olduklarını'' belirten gazetecilerin açıklamalarını, yüksek yargının kimi kararları dikkate alındığında yok sayma olasılığının giderek azaldığını söyledi. Orhan Erinç, Geleneksel Gazeteciler Günü dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı Hasbahçe'de düzenlenen ''TGC 2010 Basın Özgürlüğü Ödülleri'' töreninde yaptığı konuşmada, aralarında TGC üyelerinin de bulunduğu 45 gazetecinin, gazetecilik faaliyetlerinin örgüt suçu olduğu iddiasıyla tutuklu olarak yargılandığına dikkati çekti. Erinç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Tutukluluk sürelerinin ceza infazına dönüştüğünü ve zulüm altında olduklarını belirten meslektaşlarımızın açıklamalarını, yüksek yargının kimi kararları dikkate alındığında yok sayma olasılığı giderek azalmaktadır. Benzer suçlardan tutuksuz yargılanmakta olan meslektaşlarımızın sayısı ise 17'dir. 5 gazeteciye birer yılı aşkın hapis cezası verilmiş, ancak haklarındaki kararların açıklanması geri bırakıldığı için yeni bir suç işleyene kadar serbest kalmışlardır. Bu uygulama, denetimli ifade özgürlüğü sürecini başlatmış, meslektaşlarımızın 'ben suçlu değilim' deme hakkını da ellerinden almıştır. Ayrıca, Türk Ceza Yasası'nın çeşitli maddelerinden açılmış 700 davada meslektaşlarımız, hapis ve tazminat tehdidi altında yargılanmaktadır. Özetle aktardığımız bu bilgiler, ülkemizde halkın bilgilenme hakkını kullanabilmesinin önündeki engelleri de somut bir biçimde yansıtmaktadır. Özgür toplumdan söz edebilmenin ancak özgür gazetecilerin varlığı ile mümkün olacağı gerçeği karşısında, yetkilileri buradan bir kez daha uyarma zorunda kaldığımızı da bilgilerinize sunuyoruz. Basın Özgürlüğü Ödülü'nün 2010 yılında da veriliyor olmasının Türkiye'deki ifade özgürlüğü anlayışının yanlışlığını ortaya koyduğunu, uluslararası verileri de anımsatarak yineliyor, ödül alan mesajlarımızı içtenlikle kutluyoruz.'' Erinç, Türkiye'nin özgür gazetecilerin görev yaptığı bir ülke olması beklentisinde olduklarını da sözlerine ekledi. -ÖDÜL TÖRENİ- Daha sonra geçilen ödül töreninde, Hürriyet Gazetesi Yazarı Sedat Ergin'e ''son 1 yıl içinde basın özgürlüğünün korunması konusundaki çalışmalara katkıları nedeniyle'' ''Kişi'' dalında ''2010 Basın Özgürlüğü Ödülü'' sunuldu. Ödülünü TGC Başkanı Erinç'in elinden alan Ergin, yaptığı teşekkür konuşmasında, meslekte 35 yılını doldurduğunu ifade ederek, bu ödülü almanın ayrı bir duyarlılık ve sorumluluk getirdiğini söyledi. Bugün sansürün kaldırılmasının da kutlandığını hatırlatan ve sansür anlamında birçok sıkıntılar yaşandığına işaret eden Ergin, her gün yeni bir meslektaşı hakkında dava açıldığını vurguladı. Ergün, sıkıntının kaynağının TCK'nın 285'inci maddesinden kaynaklandığını ifade ederek, basın özgürlüğünün bir ülkenin demokrasisinin de göstergesi olduğunu, AB'nin raporlarına göre Türkiye'de basın özgürlüğünün tehdit altında bulunduğunu, bunun Türkiye'nin imajını gölgelediğini sözlerine ekledi. Törende, ''Hapis cezası tehdidi altında olan ve cezaevinde bulunan gazeteciler adına'' Express Dergisi'nden İrfan Aktan, Radikal Gazetesi'nden İsmail Saymaz ve Azadiye Welat Gazetesi'nden Vedat Kurşun'a ödül verildi. ''Kurum'' dalında ise Bağımsız İletişim Ağı (BİANET), ''Türkiye'de alternatif ve hak odaklı gazetecilik alanında yapmış olduğu çalışmalarla demokrasinin gelişimi, bilgi edinme hakkı ve yurttaşlık bilincinin yerleşmesi konusundaki emekleri için'' ödül aldı. Aktan'a TGC Başkan Vekili Turgay Olcayto, Saymaz'a TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Bianet adına Yazarlarından Erol Önderoğlu'na TGC Başkan Yardımcısı ve Hürriyet Gazetesi Yazarı Vahap Munyar ödüllerini verdi. Cezaevinde bulunan Kurşun adına babası Şükrü Kurşun'a da Radikal Gazetesi Yazarı ve Büyük Seçici Kurul Üyesi Altan Öymen oğlunun ödülünü sundu. Baba Şükrü Kurşun, teşekkür konuşmasının başında davetlilere Kürtçe hitap etti. Daha sonra sözlerine Türkçe olarak devam eden Kurşun, oğluna verilen cezanın haksız olduğunu savundu. Törende, sürekli basın kartı almaya hak kazanmış aralarında Anadolu Ajansı (AA) Görsel Haberler Daire Başkanı Ömer İlhan Tekdal ve AA İstanbul Bölge Müdürlüğü muhabiri Erhan Bağcı'nın da bulunduğu 84 gazeteciye de plaketleri takdim edildi. Gazetecilerin bir kısmına anı plaketlerini AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi sundu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın özgürlüğünün önemine işaret eden mesajları da okunan geceye, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve AA İstanbul Bölge Müdürü Ümit Kanoğlu'nun da aralarında bulunduğu, çoğunluğu medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı.