TFSF'den Budist çocuklu fotoğrafa ödülün iptal edilmesine tepki

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- TÜRKİYE Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF), Karabük\'ün Safranbolu İlçesi\'nde yapılan, \'Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışması\'nda, 3 Budist çocuğun yer aldığı fotoğrafa verilen mansiyon ödülünü düzenleyici kurum belediyenin iptal etmesine tepki göstererek yarışmaya desteğini çektiğini açıkladı.

Safranbolu Belediyesi tarafından 29 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında 18\'incisi düzenlenen \'Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali\' kapsamında yer alan \'Kültürel Miras ve Korumacılık\' konulu fotoğraf yarışmasına 655 kişi 2 bin 392 fotoğrafla katıldı. Fransa merkezli \'Uluslararası Fotoğarf Sanatı Federasyonu\' (FIAP) ve TFSF onaylı olarak gerçekleştirilen yarışmada 3 eser altın, gümüş ve bronz madalya ödülü kazanırken, 4 fotoğrafa da mansiyon ödülü verildi. Myanmar\'dan Kyaw Kyaw Winn\'ın 3 Budist çocuğun yer aldığı fotoğrafına mansiyon verilmesi tartışma yarattı. Arakan\'da Müslümanların Budist çeteler tarafından katledildiğini ifade eden bazı çevreler, söz konusu fotoğrafa ödül verilmesini eleştirdi.

BELEDİYE ÖDÜLÜ İPTAL ETTİ

Bunun üzerine belediye yazılı bir açıklama yaparak söz konusu fotoğrafa verilen ödülün iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada, \"Bahsi geçen fotoğrafa verilen FIAP mansiyon ödülü festival komitesi ve belediyemiz tarafından uygun görülmemiştir. Bu sebeple bahsi geçen fotoğrafın değil ödül alması, sergilenmesi dahi söz konusu değildir\" denildi.

TFSF YARIŞMADAN DESTEĞİNİ ÇEKTİ

TFSF de dün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. \'Kamuoyuna duyuru\' başlıklı açıklamada mansiyon ödülü verilen fotoğrafın festival komitesi ve Safranbolu Belediyesi tarafından uygun görülmediğinin ve ödülün iptal edildiğinin açıklanmasının, fotoğrafın seçilmesinde tek yetkili olan jüri üyelerinin kararına müdahale olduğu vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi:

\"İlgili kurum ve festival komitesi ile bu konu görüşülmüş, yapılan uygulamanın yanlış olduğu yarışma şartnamesine aykırı olan bu tutumun ulusal ve uluslararası sonuçlar doğuracağı bildirilmiştir. Ancak düzenleyici kurum mansiyon ödülü alan fotoğrafa ödülü vermeyeceği konusunda kararlı olduğunu belirtmiştir. TFSF, düzenleyici kuruma bu durumun yarışma kural ihlali olduğunu bildirmiştir. Safranbolu Belediyesi\'nin bu tutumunu, TFSF olarak ülkemizdeki ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmalarının fotoğraf sanatına uygun koşullarda gerçekleştirmesine yardımcı olmak ve katılımcıların haklarını koruma amacıyla verilen desteğe kabul edilemez bir müdahale olarak değerlendirmekteyiz. Bu nedenle bu yarışmaya ilişkin desteğimiz çektiğimizi bildiririz. Ayrıca bundan sonra düzenleyeceği fotoğraf yarışmalarına TFSF ve FIAP yarışma onayı verilmeyeceği de kamuoyuna duyurulur.\"



FOTOĞRAFLI



