-TFMD YILIN BASIN FOTOĞRAFLARI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU ANKARA (A.A) - 07.03.2011 - Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından düzenlenen ''Vakıfbank-TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2010'' yarışmasında dereceye giren foto muhabirlerine ödülleri takdim edildi. Rixos Otel'de düzenlenen ödül törenine, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, bazı milletvekilleri, basın yayın kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Tören, sanatçı Gökhan Kırdar'ın ''Yerine Sevemem'' adlı parçasını seslendirmesi ve ödüle layık görülen fotoğrafların, Kırdar'ın müzikleri eşliğinde sunumuyla başladı. TBMM Başkanı Şahin, törende yaptığı konuşmada, TFMD'nin basın meslek örgütleri içinde gerçekten istikrarlı bir tarzda faaliyetlerini yürüttüğünü ifade ederek, ödül töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şahin, ''Basın demokrasimizin vazgeçilmez kurumlarından biridir, hatta başında gelir. Hangi olumsuzluklar yaşanırsa yaşansın bu gerçek hiçbir zaman değişmez'' diye konuştu. Foto muhabirlerinin çektikleri bir kare ile olayları adeta hafızalara nakşettiklerini ve tarihe not düştüklerini belirten Şahin, ''Hiçbir gazete, hiçbir dergi fotoğrafsız düşünülemez. Doğrusu ben düşünemiyorum fotoğrafın olmadığı hiçbir gazeteyi, dergiyi düşünemiyorum'' ifadelerini kullandı. Basında köşe yazarlığı ve habercilik alanlarında çok az da olsa bir olayın olduğundan daha fazla büyütüldüğünün veya küçültüldüğünün görüldüğüne dikkati çeken Şahin, ''Ama foto muhabirleri hep düz ayna kullanırlar, her şeyi olduğu gibi kamuoyuna yansıtırlar. O bakımdan foto muhabirliği mesleğinin böyle bir farkı olduğunu, ayrıcalığı olduğunu ifade etmek istiyorum'' şeklinde konuştu. Foto muhabirlerinin çok zor şartlar altına bu mesleği icra ettiklerini kaydeden Şahin, ödül almaya hak kazananları seçen jüri üyelerinin Türkiye'de kendi alanlarında kendilerini en iyi şekilde yetiştirmiş duayenlerden oluştuğunu da belirtti. Etkinlikte iki sanatın sentezinin izlenebildiğini ifade eden Şahin, ''Gökhan kardeşim de müzikleriyle fotoğraf sanatını adeta sentez yaptı. Çok zevkli anlar yaşadık'' değerlendirmesinde bulundu. Etkinliğe destek veren Vakıfbank'a teşekkür eden Şahin, Vakıfbank'ın ülkenin geçmişini yaşatmaya da destek verdiğini Bakanlık yaptığı dönemden bildiğini söyledi. -BÜLENT ARINÇ: ''HAYATIN TA KENDİSİ BURADA''- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, konuşmasında ''hayatın ta kendisinin burada var olduğunu, hayatın içinden tüm karelerin çok şey hatırlattığını ve gösterdiğini'' söyledi. Fotoğrafçılık sanatının önemli olduğunu vurgulayan Arınç, ''Bu işi layıkıyla yapan çok değerli arkadaşlarımız var. Anadolu Ajansının zaman zaman açtığı sergilere katılıyorum. Gerçekten hepimizin çok beğeni ile takip ettiğimiz güzel fotoğraflar yayımlanıyor'' dedi. -ÖDÜLLER- Vakıfbank-TFMD Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nda, Anadolu Ajansı muhabir ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflar 7 dalda dokuz ödül aldı. Yarışmada, Zekeriya Albayrak Yılın Haber Fotoğrafı kategorisinde ikinciliğe, Sinan Gül aynı kategoride üçüncülüğe, Erhan Sevenler Yılın Çevre Fotoğrafı dalında birinciliğe, Yılın Serbest Fotoğrafı dalında üçüncülüğe, İbrahim Yakut Yılın Spor Fotoğrafı dalında ikinciliğe, Aziz Uzun aynı kategoride üçüncülüğe, Burak Akbulut Rafet Hüner Özel Ödülü'ne, Ahmet Dumanlı TFMD Özel Ödülüne, Fazıl Saraç ise Jüri Özel Ödülüne layık görüldü. Haber, Serbest, Spor, Çevre, Foto Röportaj ve Siyaset kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmada ödül alan isimler şöyle: Yılın Haber Fotoğrafı 1. Şefik Dinç (Habertürk Gazetesi) 2. Zekeriya Albayrak (Anadolu Ajansı) 3. Sinan Gül (Anadolu Ajansı) Yılın Serbest Fotoğrafı 1. Ali Ünal (Zaman Gazetesi) 2. Bünyamin Aygün (Milliyet Gazetesi) 3. Erhan Sevenler (Anadolu Ajansı) Yılın Spor Fotoğrafı 1. Ödüle layık eser bulunamadı 2. İbrahim Yakut (Anadolu Ajansı) 3. Aziz Uzun (Anadolu Ajansı) Yılın Çevre Fotoğrafı 1. Erhan Sevenler (Anadolu Ajansı) 2. Ali Ünal (Zaman Gazetesi) 3. İbrahim Laleli (Doğan Haber Ajansı) Yılın Siyaset Fotoğrafı 1. Selahattin Sönmez (Hurriyet Daily News) 2. Ümit Turpçu (Habertürk Gazetesi) 3. Fahir Arıkan (Hürriyet Gazetesi) Yılın Foto Röportajı 1. Ali Ünal (Zaman Gazetesi) 2. Mustafa Özer (AFP) 3. Mehmet Ali Poyraz (Zaman Gazetesi) Rafet Hüner Özel Ödülü Burak Akbulut (Anadolu Ajansı) Mustafa Pekcan Özel Ödülü Necati Savaş (Cumhuriyet Gazetesi) Vakıfbank Özel Ödülü Emre Tazegül (Reuters) TFMD Özel Ödülü Ahmet Dumanlı (Anadolu Ajansı) Jüri Özel Ödülü Fazıl Saraç (Anadolu Ajansı)