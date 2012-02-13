İşte 'Yılın Basın Fotoğrafları'

T24 - Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye’nin basın fotoğrafçılığı dalındaki en prestijli yarışması olan Vakıfbank-TFMD Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nda ödül kazanan fotoğraflar belirlendi. Van depreminde şehit olan Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabirlerinin isimlerini yaşatmak adına bu yıl özel ödüller arasında ’Sebahattin Yılmaz-Cem Emir Basın Şehitleri Özel Ödülü’ de yeraldı.

İstanbul’da Titanic City Otel’de toplanan Vakıfbank-TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2011 jürisi, Sabah Gazetesi Fotoğraf Editörü Kutup Dalgakıran, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Onursal Başkanı Bülent Hiçyılmaz, Hürriyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Koray Peközkay, Habertürk Gazetesi Fotoğraf Editörü Fatih Sarıbaş, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Atilla Sertel, Zaman Gazetesi Fotoğraf Editörü Selahattin Sevi, Reuters Türkiye Fotoğraf Editörü Murad Sezer, Anadolu Ajansı Fotoğraf Haberleri Müdürü Gürsel Eser, Milliyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Yurttaş Tümer, Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Esat Yılmaer ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel’den oluştu. Jüri üyeleri, 2 bin 224 fotoğraf arasında yaptığı değerlendirme ardından Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş’ın Van depreminde çektiği ’Yunus’ isimli çocuğun enkaz arasındaki karesini ’Yılın Basın Fotoğrafı’ olarak seçti. Haber, Serbest, Spor, Çevre, Siyaset ve Foto Röportaj dallarında gerçekleştirilen yarışmada 20 fotoğraf ve 12 fotoğraftan oluşan 3 portfolyo ödüle layık görüldü.

Sebahattin Yılmaz-Cem Emir Özel Ödülü

Van’da depremde şehit olan gazetecilerin isimlerini yaşatmak adına bu yıl özel ödüller arasına konulan DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz-Cem Emir Basın Şehitleri Özel Ödülü, Anadolu Ajansı muhabiri Ali İhsan Öztürk’e Van depreminden çok kısa süre sonra çektiği enkazdan çıkarılanların fotoğrafı ile verildi.

Siyaset Kategorisi

Yılın Basın Fotoğrafları 2011 Yarışması’nın "Siyaset" kategorisinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bir market içerisinde telefonla konuşurken çektiği fotoğrafla Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Kayhan Özer birinci, BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan’ın TBMM Genel Kurulu’nda bardak fırlattığı kare ile Hürriyet Foto Muhabiri Hasan Tüfekçi ikinci, kahvede kağıt oynayan vatandaşlarla birlikte oturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafı ile Hürriyet Foto Muhabiri Volkan Yıldırım üçüncü oldu.

Rafet Hüner Özel Ödülü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ülkücü Şehitler Anıtı açılışında dua ederken gösteren fotoğrafı ile de Haber Türk Foto Muhabiri Arif Akdoğan’a Rafet Hüner Özel Ödülü verildi.

Haber Kategorisi

Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirmede, Van depreminin simge fotoğrafları arasında yer alan ve enkazdan çıkarıldıktan kısa süre sonra yaşamını yitiren Yunus isimli çocuğun hayata tutunan son bakışını gösteren fotoğrafı ile Haber Kategorisi’nde birinciliğin ardından Yılın Basın Fotoğrafı ödülüne de layık görülerek Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş’a verildi.

Uludere Kaymakamı Naif Yavuz’un yumruklandığı anı fotoğraflayan Milliyet Gazetesi Foto Muhabiri Altan Burgucu Haber dalında ikinci oldu. Libya’daki direnişçilerin fotoğrafları ise Zaman Foto Muhabiri Onur Çoban’a Foto Röportaj dalında birincilik getirdi. Zaman Gazetesi Foto Muhabiri Ali Ünal ise "Serbest" dalda birinci, "Çevre" dalında ise ikinci ve üçüncülük alarak yarışmadan 3 ödül kazandı.

Yarışmada Anadolu Ajansı Foto Muhabiri İlkin Eskipehlivan da Vakıfbank Özel Ödülü’nü aldı. Cumhurbaşkanlığı Fotoğrafçısı Ayhan Arfat’ın çektiği Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Gabon’da balıkçı ile sohbet ederken çekilen çıplak ayaklı fotoğrafı ise TFMD Özel Ödülü aldı.

Ödüllerin, mart ayında Ankara’da gerçekleştirilecek ödül töreni ile sahiplerine verilecek. Ödül alan fotoğraflar derneğin ’www.tfmd.org.tr’ ve ’www.fmd.org.tr’ adreslerinden de izlenebilecek. Ödül alan fotoğraflar, hazırlanacak Yılın Basın Fotoğrafları kataloğu ile kalıcı bir eserde yer alacak.