TFF, Yeni Diyarbakırspor - Denizli Büyükşehir Belediyespor maçında kararını açıkladı

TFF, Yeni Diyarbakırspor A.Ş.-Denizli Büyükşehir Belediyespor maçının sonucunun 3-0 Denizli Büyükşehir Belediyespor lehine tescil edilmesini kararlaştırdı.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"TFF Yönetim Kurulu bugün Yıldırım Demirören başkanlığında TFF'nin Beykoz-Riva'da yer alan idari merkezinde toplandı. Toplantıda 18 Mayıs 2015 günü Diyarbakır'da oynanan ve müsabaka hakemi tarafından tatil edilen Yeni Diyarbakırspor A.Ş.-Denizli Büyükşehir Belediyespor müsabakasının sonucunun 3-0 Denizli Büyükşehir Belediyespor lehine tescil edilmesi kararlaştırıldı."

Yeni Diyarbakırspor Başkanı Fevzi İlhanlı, Denizli Büyükşehir Belediyespor maçında çıkan olaylar sonrasında bir açıklama yaparak haksızlığa uğradıklarını savunmuş, halkın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) güven ve inancının kalmadığını belirterek bölgesel yeni bir futbol liginin kurulması amacıyla bölge takımlarına çağrıda bulunduklarını duyurmuştu.