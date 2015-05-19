Yeni Diyarbakırspor ligden çekildi

Spor Toto 3. Lig'de yer alan Yeni Diyarbakırspor Kulübü, dün yaşanan olaylar nedeniyle yarıda kalan Denizli Büyükşehir Belediyespor maçının ardından ligden çekilme kararı aldı.

Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Yeni Diyarbakırspor Kulübü, şok bir açıklama yaparak ligden çekildiklerini duyurdu.

Yeşil kırmızılı kulübün başkanı Fevzi İlhanlı, yazılı olarak yaptığı açıklamada dün son dakikada çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan Denizli Büyükşehir Belediyespor maçında haksızlığa uğradıklarını savundu. Halkın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) güven ve inancının kalmadığını belirten İlhanlı, bölgesel yeni bir futbol liginin kurulması amacıyla da bölge takımlarına çağrıda bulunarak girişimlere başladıklarını duyurdu.

‘O hakem 2012'de bizi küme düşürmüştü’

Maçın hakemi Hüseyin Sabancı’nın, 2011-2012 sezonunda Tokatspor-Diyarbakırspor maçında Diyarbakırspor’u küme düşüren hakem olduğunu kaydeden Fevzi İlhanlı, şunları söyledi:

"Özel bir provokatör olduğu ve bu amaçla maçımızda görevlendirildiği açıkça belli olan bu kara vicdanlı, Denizli Büyükşehir Belediyespor maçının 90+6. dakikasında rakibe verdiği akla ve mantığa aykırı penaltı kararı ile sadece kulübümüzün şampiyonluğunu gasp etmekle kalmamış, koca kentimizi sporda 50 yıl geriye götüren olaylara neden olmuş, büyük umutlarla maçlara gelen 10 binlerce gencin hayallerini çalmıştır."