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Spor

TFF'den Yeni Diyarbakırspor açıklaması: Maç sonucuyla ilgili karar vereceğiz

Yeni Diyarbakırspor, ligden çekildiğini duyurmuştu

20 Mayıs 2015 18:24

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 3. Lig'de Yeni Diyarbakırspor ile Denizli Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan ve 90+4'te çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan play-off maçı sonrası ev sahibi kulüpten gelen 'ligden çekiliyoruz' açıklamasına yanıt verdi. TFF’nin açıklamasında “İlgili müsabakanın sonucu ile ilgili karar, TFF Yönetim Kurulu’nun bugünkü toplantısında alınacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır” denildi.

Yeni Diyarbakırspor Kulübü'nden  'ligden çekilme' ile ilgili bir yazı gelmediğini vurgulayan TFF'nin açıklaması şöyle:

"Bilindiği üzere 18 Mayıs Pazartesi günü Diyarbakır’da oynanan Yeni Diyarbakır A.Ş.- Denizli Büyükşehir Belediyespor Spor Toto 3. Lig Play-Off müsabakası, maçın son dakikalarında yaşanan olaylar nedeniyle, skor 1-1’ken hakemi Hüseyin Sabancı tarafından tatil edilmiştir. İlgili müsabakanın sonucu ile ilgili karar, TFF Yönetim Kurulu’nun bugünkü toplantısında alınacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Müsabakanın ardından çeşitli medya kuruluşlarında Yeni Diyarbakır A.Ş.’nin ligden çekildiği iddiası yer bulmuştur. Türkiye Futbol Federasyonu’na konuyla ilgili Yeni Diyarbakır A.Ş.’den bir yazı ulaşmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

Futbolun öncelikle bir oyun olduğu gerçeğinden hareketle, futbol oyun kuralları çerçevesinde tüm liglerimizde son haftaların tamamlanmasının Federasyonumuzun en önemli önceliği olduğunu bir kez daha hatırlatır, Play-Off turlarında mücadele eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz."

 

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