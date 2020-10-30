TFF, İzmir'deki depremin ardından 4 maçı erteledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), AFAD'ın verilerine göre İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından 4 tane maçı erteledi.

İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir'i temsil eden takımların 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı 4 karşılaşma ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada, “Süper Lig'de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig'deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihe yapılacak” ifadelerine yer verdi.

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