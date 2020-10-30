İzmir depreminin ardından siyasilerden 'geçmiş olsun' mesajları

Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında saat 14.51'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem birçok il ve ilçeden hissedildi. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremin ardından paylaştığı mesajda, "İzmir’de meydana gelen ve çevre illerden hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz ilgili tüm kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımızın yanındadır" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir depremiyle ilgili, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İzmir’de meydana gelen, çevre illerde de hissedilen #deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının olmaması için" dedi. DEVA Partisi lideri Babacan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ege Denizi‘nde meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; can kaybının olmamasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası zarar gören vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Devletimiz tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için yetkili kurumların yönlendirmelerine uyulması hayati öneme sahiptir" dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, "Ege Denizi'nde meydana gelen İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabbimden can kaybı yaşanmamasını diliyorum" ifadesini kullandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Ege ve Marmara Bölgesinde birçok ilimizde hissedilen deprem sebebiyle tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi bir can ve mal kaybı olmamasını temenni ediyorum" yazdı. İyi Parti lideri Akşener İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İzmir’de yaşanan #deprem ‘den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım can kaybı haberi almayız. Allah milletimize tekrarını yaşatmasın" dedi.

İletişim Başkanı Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, "İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Hasar tespit çalışmaları ve yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri hızla başlamıştır.

Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla aziz milletimizin yanındadır" dedi.

Adalet Bakanı Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, depremle ilgili, "İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Başta AFAD olmak üzere resmi kurumların uyarılarını dikkatle takip edelim. Dualarımız İzmir'le" paylaşımını yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mesajında, "İzmir'de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Uzman ekiplerimiz ile depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan, "İzmir’de meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremde can kaybı olmamasını temenni ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır. Rabbim milletimizi her türlü afetten korusun" açıklamasını yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından, "Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Enerji arzıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için ekiplerimiz sahaya indiler, hasar tespit çalışmalarına başladılar" paylaşımını yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter'dan, "İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" paylaşımında bulundu.

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