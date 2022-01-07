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Spor

TFF, Beşiktaş’ın erteleme talebini reddetti!

07 Ocak 2022 20:25

Beşiktaş'ın takımda artan Koronavirüs vakaları sonrasında Çaykur Rizespor maçı için yaptığı erteleme talebi reddedildi!

Süper Lig’in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, takım içerisinde artan Koronavirüs vakaları sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu’na maçın ertelenmesi talebinde bulunmuştu.

Siyah-beyazlıların bu talebi TFF tarafından reddedildi!

Çaykur Rizespor-Beşiktaş mücadelesi 9 Ocak Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.

TIKLAYIN - Beşiktaş'ta iki Koronavirüs vakası daha

 

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