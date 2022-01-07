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Spor

Beşiktaş'ta iki Koronavirüs vakası daha

Siyah-beyazlılarda son olarak teknik sorumlu Önder Karaveli ile 3 oyuncunun Covid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığı duyurulmuştu

07 Ocak 2022 19:52

Beşiktaş, iki futbolcuda daha Koronavirüs vakasına rastlanıldığını açıkladı.

Beşiktaş, yapılan testler sonucunda iki futbolcuda daha Koronavirüs vakasına rastlanıldığını duyurdu. Siyah Beyazlılar'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır"

Siyah-beyazlılarda son olarak teknik sorumlu Önder Karaveli ile 3 oyuncunun Covid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığı duyurulmuştu.

 

 

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