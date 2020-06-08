TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Küçük'e mektup

TFF Başkanı Nihat Özdemir , Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük için kaleme aldığı mektupta "Konuşmamda başka bir maksat ve ima aramak, o çatı altında 18 sene boyunca yaptığım tüm hizmetlere haksızlık olur" dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe ile arasında yaşanan 'şike' gerginliğin ardından sarı lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e bir mektup yazdı.

Özdemir şunları kaydetti:

"Değerli büyüğüm olarak ve üzerimde hakkınız olduğunu belirterek, son günlerde yapılan yanlış değerlendirmeler sonucunda gündem olan sözlerimle ilgili, maksadımın ne olduğunu açıkça söylememe dair bir çağrıda bulundunuz.

Divan Kurulu, her kulübün ve camianın en değerli organıdır. Bu kapsamda, sizin sağduyulu açıklamalarınıza istinaden şunu söylemek isterim ki, yayında bana yöneltilen soruya karşılık verdiğim cevapta asıl vurgulamak istenen, tartışmaların o günden bu yana Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır. Konuşmamda başka maksat ve ima aramak, o çatı altında 18 sene boyunca yaptığım tüm hizmetlere haksızlık olur.

Şahsımla ilgili içten açıklamalarınıza teşekkür ediyor, bu tartışmanın sizin de ümit ettiğiniz gibi artık sona ermesini diliyorum."

Nihat Özdemir ne demişti?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in, "2010-11 sezonunu yaşadık, 9 sezon geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık" demişti.

Özdemir, Fenerbahçe'nin hukuki mücadelesini devam ettirdiği sezon için, "Birçok ülkede böyle olaylar oldu, İtalya, İngiltere, Fransa'da oldu, Türkiye'de de böyle bir olayı yaşadık, o sezon 2010-11 sezonudur. 2010-11 sezonunu yaşadık, 9 sezon geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık. Amatör liglerde de şikâyetler geliyor, Etik Kurulumuz inceliyor. Bunlarla ilgili herhangi bir şey yakalayamadık ama yakaladığımız zaman meselenin üzerine gideriz" ifadelerini kullanmıştı.

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in katıldığı Ekonomist Dergisi'nin Instagram canlı yayınındaki "şike" sözleri Fenerbahçe taraftarlarının tepkisine neden olmuştu.

Sarı-lacivertli taraftarlar bu sözler üzerine, "NihatÖzdemirİhraçEdilsin" şeklinde bir etiket başlatarak kulüp üyeliğinin iptal edilmesini talep etmişti.

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