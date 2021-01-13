TFF başkanı Nihat Özdemir: 14 yabancı sayısını ikinci yarıda 16'ya çıkarma kararı aldık

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanı Nihat Özdemir, yabancı sınırının ligin ikinci yarısı için 14'ten 16'ya çıkarıldığını açıkladı.

Kulüpler Birliği Vakfı, bugün TFF ile yapılan toplantıda, yabancı sayısının 16'ya çıkarılması yönünde tavsiye kararı sundu. Bu tavsiyenin değerlendirildiğini ifade eden Nihat Özdemir, yabancı sınırının 14'ten 16'ya çıkarıldığını açıkladı.

Özdemir, "Görüşmeler neticesinde ikinci yarıda uygulanmak üzere 14 yabancı sayısını 16'ya çıkarma kararı aldık" şeklinde konuştu.

"Bir defaya mahsus alınmış kararlardır"

Bu kararın kalıcı olmadığını söyleyen Nihat Özdemir, "Bu ve benzerleri kararlar bir defaya mahsus alınmış kararlardır. Sıkışık takvimden dolayı bu kararı aldık. TFF, tüm ligleri oynatarak sonlandırmak için kulüplere her türlü desteği vermeye hazırdır" dedi.

Özdemir yabancı kuralının uygulanışını şu şekilde ifade etti:

"35 kişilik listede bulunan 16 yabancının 14'ü maç kadrosunda yer alabilecek. Bu kararların hepsi 16 Mayıs 2021'e kadar geçerlidir."

Kulüpler Birliği başkanı 28 ocakta seçilecek

Mehmet Sepil'in istifasının ardından Kulüpler Birliği'nin yeni başkanının kim olacağı da merak konusuydu. İstifa eden Sepil, yeni başkanın 28 ocak günü seçileceğini söyledi.

TIKLAYIN - Kulüpler Birliği'nden tavsiye kararı: Yabancı sınırı 16'ya çıksın