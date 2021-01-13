Kulüpler Birliği'nden tavsiye kararı: Yabancı sınırı 16'ya çıksın

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfı'nın yabancı sayısının 16'ya çıkarılması yönünde tavsiye kararı aldığı iddia edildi.

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı, bugün saat 14:00'te bir araya geldi.

İddiaya göre Kulüpler Birliği, yabancı sayısının 16'ya çıkarılması yönünde tavsiye kararı aldı. Alınan karar TFF'ye sunuldu.

A Spor'un haberine göre, Riva'da yapılan toplantıda Kulüpler Birliği liste dışı kalan yabancı futbolcuların kadroya dahil edilmesini istedi. TFF yönetimi bu isteği olumlu gördü. Sezon sonuna kadar takım kadrolarındaki yabancı sayısı 16'ya çıkıyor.

Kulüplerin isteğine olumlu yaklaşan TFF, kararını yapacağı ilk yönetim kurulu toplantısında verecek.

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