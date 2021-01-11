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Spor

Kulüpler Birliği Başkanı Sepil'in istifasının ardından TFF ile ilk toplantı

Toplantıda Süper Lig'de tamamlanmak üzere olan ilk yarı öncesi futbolun genel konuları üzerinde istişare yapılıp ve fikir alışverişinde bulunulacak

11 Ocak 2021 17:08

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfı, 13 Ocak Çarşamba günü Riva’da bir araya gelecek. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in istifasının ardından henüz yeni bir başkan belirlenmiş değil.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından istifa kararı alması sonrasında TFF Başkanı Nihat Özdemir'in davetiyle gerçekleşecek değerlendirme toplantısı, federasyonun Riva'daki tesislerinde saat 14:00'te başlayacak.

Toplantıda Süper Lig'de tamamlanmak üzere olan ilk yarı öncesi futbolun genel konuları üzerinde istişare yapılıp ve fikir alışverişinde bulunulacak. 

TIKLAYIN - Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil istifa etti

 

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