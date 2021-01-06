Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil istifa etti

Göztepe başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'ndan istifa etti.

Mehmet Sepil "5 Kasım 2019'da devraldığım ve 12 Ağustos 2020'de yeniden seçildiğim başkanlık görevini, 16 Aralık 2020 tarihinde devretmek istediğimi ve başkanlık makamının boş bırakılmaması için 23 Aralık 2020'de yeni bir başkan adayının seçilmesini önermiştim. Ancak aradan geçen zaman içinde ne yazık ki bu süreç tamamlanamamış, bir sonuç elde edilememiştir. Mevcut şartlarda görevime daha fazla devam edemeyeceğimden 5 Ocak 2020 tarihi itibariyle Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlık görevimden istifamı arz ederim" ifadelerinin bulunduğu dilekçesini, Kulüpler Birliği Vakfı Genel Kurulu'na sundu.

5 Kasım 2019'da Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı'na seçilen Mehmet Sepil, geçtiğimiz hafta verdiği röportajda görevi bırakmayı düşündüğünü açıklamıştı.

30 Aralık 2020'de verdiği röportajda Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'nı bırakacağını belirten Mehmet Sepil, "Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bırakacağımı çok söyledim. Hatta toplantıda başkan seçilebilme imkanı olsaydı bırakabilirdim. Tasarrufum belli, çok kısa süre içinde ayrılmış olacağım. Yeni bir başkan seçilmesi gerekiyor. Digiturk süreci sonuçlandı. Kulüplerin talepleri vardı. Önümüzdeki senenin kontratlarıyla ilgili bazı durumları biz doğru bulmuyorduk. Sonuçta yayıncı kuruluşla uzlaşmada bulunduk" ifadelerini kullanmıştı.