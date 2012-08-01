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TFF Başkanı Demirören'den Ağar'a ziyaret

Yenipazar'a hareket eden Demirören ve beraberindekiler, yaklaşık bir saat cezaevinde kaldı

01 Ağustos 2012 23:22

 

Susurluk davasından aldığı 2 yıllık hapis cezasını Aydın'ın Yenipazar İlçesi'ndeki Kapalı Cezaevi'nde çeken Demokrat Parti eski Genel Başkanı Mehmet Ağar'a ziyaretler sürüyor. Mehmet Ağar 'ın son ziyaretçisi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören oldu. 
 
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF yöneticileri Cem Kargın ve Arif Koşar, Cumhuriyet Başsavcısı Ekrem Yiğit'i makamında ziyaret edip, Yenipazar Kapalı Cezaevi'ndeki DP eski Genel Başkanı Mehmet Ağar 'ı ziyaret edebilmek için izin talebinde bulundu. İzin belgesini aldıktan sonra Yenipazar'a hareket eden Demirören ve beraberindekiler, yaklaşık bir saat cezaevinde kaldı. Ziyaret sonrası soruları yanıtsız bırakan Demirören, İstanbul 'a gitmek üzere Yenipazar'dan ayrıldı. 
 
Öte yandan, Yenipazar Kapalı Cezaevi'ndeki Mehmet Ağar 'ı DP Yozgat İl Başkanı Turgay Çelikkaya da ziyaret etti. Çelikkaya, "Genel Başkanımızı ziyaret etmek için Yozgat'tan geldik. Kendisine vefa borcumuz var" diye konuştu.
 

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