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Arda Turan'dan Mehmet Ağar’a ziyaret

Turan, yaklaşık 20 dakika kaldığı cezaevinden çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı

11 Haziran 2012 19:59

Atletico Madrid'de oynayan Arda Turan, "Susurluk" davası kapsamında tutuklanan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ı cezaevinde ziyaret etti.

Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Turan, ''Susurluk” davası kapsamında verilen 5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandıktan sonra Yenipazar K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konulan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ı ziyaret etti.
 
Turan, yaklaşık 20 dakika kaldığı cezaevinden çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
 
Milli futbolcunun, cezaevi bahçesinde mahkum ve gardiyanlarla hatıra fotoğrafı çektirdiği belirtildi.

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