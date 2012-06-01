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Fatih Terim Mehmet Ağar'ı ziyaret etti, imza dağıttı

Terim, yaklaşık 20 dakika kaldığı cezaevinden çıkışta gazetecilere, ''Ağar yakın dostumdur. Kendisini ziyaret ettik'' dedi

01 Haziran 2012 19:27

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yenipazar Cezaevi'ne gelerek Mehmet Ağar'ı ziyaret etti. Terim, çevresinde toplananlarla hatıra fotoğrafı çektirdi, imza dağıttı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve spor yorumcusu Üründül, ''Susurluk davası'' kapsamında verilen 5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandıktan sonra Yenipazar K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konulan Mehmet Ağar'ı ziyaret etmek için Yenipazar'a geldi.
 
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Terim, çevresinde toplananlarla hatıra fotoğrafı çektirdi, imza dağıttı. Daha sonra Yenipazar K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geçen Terim ve Üründül, Ağar'ı ziyaret etti.
 
Terim, yaklaşık 20 dakika kaldığı cezaevinden çıkışta gazetecilere, ''Ağar yakın dostumdur. Kendisini ziyaret ettik'' dedi.
 
Galatasaray Teknik Direktörü Terim, gazetecilerin Halil Altıntop'un transferiyle ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.
 

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