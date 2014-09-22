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Yaşam

'Tezek' kavgasında silahlar çekildi

Batman'da komşu iki aile arasında arasında başlayan 'tezek' tartışması silahlı kavgaya dönüştü

22 Eylül 2014 10:12

Batman'da komşu iki aile arasında "ev önüne tezek bırakma" nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı kavga sonrası inceleme yapan polislere taşlı saldırıda bulunuldu.

Edinilen bilgiye göre, Bağlar Mahallesinde oturan komşu iki ailenin üyesi kadınlar arasında, "evimin önüne tezek bıraktın" suçlamasıyla başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Her iki aileden erkeklerinin de karıştığı kavgada, uzun namlulu silahlar kullanıldı.

Ölen ve yaralananın olmadığı olay nedeniyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Bu arada olay yeri inceleme ekipleri, çalışmalarını sürdürdüğü sırada bir grup çocuk tarafından taşlı saldırıya uğradı. İncelemesini yarıda bırakan ekipler, bölgeden ayrıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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