CHP'li Tezcan'a yumruk atan Saral: Biz Trabzonluyuz anlık kızarız

AKP İstanbul Milletvekili Oktay Saral, dün TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan kavgaya ilişkin, "Her şey bir anlık. Kimse bilerek, isteyerek böyle bir şey yapmaz. Ama anlık, spontane gelişen bir durum oldu. İnsan bazen duygularına yenik düşüyor" dedi.

CHP'nin yaşanan olayı dramatize ettiğini düşündüğünü belirten Saral, ''geldiler, grup halinde açıklama yaptılar. Sanki arkadaş komaya gitmiş, bir şey olduğu yok. Olayı öyle büyütüyorlar ki" ifadelerini kullandı.

''Muhalefetin TBMM çatısı altında dili ve üslubuyla iktidarı baskı altında tutmaya çalıştığını'' söyleyen Saral ''TBMM'de dünyanın sinirleri alınmış, en sinirsiz, en sakin adamını getirin vallahi de billahi de şirazesinden çıkar, şaftı kayar, dün Genel Kurul'da yaşanmasını arzu etmediğim, talihsiz bir olaydı. Biz Trabzonlu'yuz anlık kızarız, ama beş dakika sürer, geçer gider, kin tutmayız. Burada sinir hastası olduk, yüksek tansiyon hastası olduk" dedi.

İstanbul Milletvekili Oktay Saral'ın açıklamasının satır başları şöyle:

Hayatı boyunca kavgaya karışmadığını, sadece ayıran taraf olduğunu, ancak parlamentoya geldikten sonra buranın manzarasında birçok hastalığın müptelası haline geldiğini ifade eden Saral, muhalefetin TBMM çatısı altında dili ve üslubuyla iktidarı baskı altında tutmaya çalıştığını, dün yaşananın da böyle bir olay olduğunu belirtti.

Genel Kurul'daki kavganın sözlü tartışmalarla başladığını anlatan ve sözlerin ağırlığının kendilerini olumsuz etkilediğini kaydeden Saral, şöyle konuştu:

"Bir insanın sabrını bu kadar zorlamak... Bütün oradaki arkadaşlarımız inanın derviş oldular, sabır ede ede. Dünyanın sinirleri alınmış, en sinirsiz, en sakin adamını getirin vallahi de billahi de şirazesinden çıkar, şaftı kayar.

Her şey bir anlık. Kimse bilerek, isteyerek böyle bir şey yapmaz. Hele bu parlamentoda bulunan, sorumluluğunu bilen bir insan kavganın adını bile anmamalıdır. Ama anlık, spontane gelişen bir durum oldu. İnsan bazen duygularına yenik düşüyor. İstemediğimiz, mahcup olabileceğimiz birtakım şeyleri o anda yaşayabiliyoruz. İşte o anda da koştuk gittik, o olay oldu. Bunun neticesinde de kınama cezası aldım. CHP 'li arkadaşlar olayı da dramatize noktasına koyarak senaryolaştırdılar. İşleri bu zaten. Geldiler, grup halinde açıklama yaptılar. Sanki arkadaş komaya gitmiş, bir şey olduğu yok. Olayı öyle büyütüyorlar ki."

Üzgün olduğunu, bu olayın yaşanmasını asla istemediğini vurgulayan Saral, ancak herkesin birbirine saygılı olmasını, empati yapmasını ve bu yaşananın son olmasını diledi. Muhalefet partisinin de sorumluluğunu tekrar gözden geçirmesini isteyen Saral, "Ben öyle bir insanım ki eve gittiğimde gün içinde birini kırdıysam gider, aynaya bakar, 'Oktay Saral bu sana yakışmadı' derim. İnanın bazen yüzüme de tükürürüm. Bunu herkes yapmalı" dedi.

Saral, açıklamalarının ardından yazılı olarak hazırladığı bir metni de okudu.

"Biz Trabzonluyuz anlık kızarız”

Gazetecilerin kavgada yaralanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan özür dileyip dilemeyeceği sorusuna Saral, "Söylediklerimde her şey var" karşılığını verdi.

Saral, bir başka soruyu yanıtlarken de "Biz Trabzonlu'yuz anlık kızarız, ama beş dakika sürer, geçer gider, kin tutmayız. Burada sinir hastası olduk, yüksek tansiyon hastası olduk" dedi.

"Eve gidince ne hissettiniz?" sorusuna ise Saral, "Sabah namazına kadar birçok şeyler düşündüm. Olmamalıydı dedim ama oldu. Ok yaydan çıktı, gitti, saplandı. İnşallah bir daha olmaz" karşılığını verdi.

Saral, olayın ardından bazı AKP Milletvekillerinin kendisini tebrik ettiğinin ifade edilmesi üzerine de, "Kamer Genç diye bir adam var. Meclis'in seviyesi çok düştü. Ben buradan açık yüreklilikle söylüyorum; Meclis'e milletvekili olarak öyle adaylar yapsınlar ki bu tarz insanlar ben de dahil olmak üzere olmayalım Meclis'te. Meclis'te 76 milyon insanımıza layık, onların beklentileri içinde olan insanlar olsun" dedi. Genç'in üslubunu eleştiren Saral, bu tür yaklaşımların sabırlarını zorladığını söyledi.