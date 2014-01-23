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HSYK görüşmelerinde Meclis'te CHP'li Tezcan'a yumruk

TBMM'de kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavga nedeniyle gözünden yaralanan, gözlüğü kırılan CHP'li Bülent Tezcan hastaneye götürüldü

23 Ocak 2014 18:12

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Türkiye Büyük Millte Meclisi (TBMM)  Genel Kurulunda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
(HSYK) tasarısnın üçüncü gününde yumruklar konuştu. AKP İstanbul Milletvekili Oktay Saral, sözlü sataşmasına çok sinirlendiği CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın yüzüne 3 kez yumruk attı. Tezcan, Saral'ın yumruklarından korunmak için gözlüğünü çıkardı ancak gözünden yumruğu yenmekten korunamadı.

Yumruklu kavga nedeniyle otururama ara verildi. Ancak CHP ile AKP arsında verilen bu arada da çok sert tartışmalar yaşandı. Milletvekilleri uzun süre Genel Kurul Salonu'ndan çıkmadı.

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