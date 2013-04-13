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Yaşam

Teyzesinin evini soymak istedi

Rahime İkbal, "Dehşet dolu bir andı. Bunu yapanların arasında yeğenim olduğunda şok oldum. Kendisine zaten sık sık yardımcı oluyordum" diye konuştu

13 Nisan 2013 14:00

İstanbul'da bir kadın öz yeğeni ve yeğeninin arkadaşı tarafından soyulmak istendi.

İstanbul Topağacı mahallesinde, ev hanımı Rahime İkbal'in üniversite öğrencisi yeğeni Volkan Y. teyzesinin evine geldi. Bir süre teyzesi ile görüştükten sonra da evden ayrıldı.

Görüşmenin ardından Rahime İkbal alışverişe gitmek için evinden ayrıldı. Döndüğünde kızının odasından sesler geldiğini farketden kadın kapıyı açmak istedi. Kapıyı açmak isteyen İkbal, kar maskeli eli bıçaklı bir saldırganla karşılaştı. İkbal'in çığlık atması üzerine kar maskeli şüpheli hızla evden çıkarak kayıplara karıştı.

Radikal'in haberine göre, Ümraniye Atakent Polis Merkezi'nde giden Rahime İkbal durumu polise bildirdi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Ümraniye Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İkbal'in yeğeni Volkan Y.'ye ulaştı. Volkan Y. ifadesinde arkadaşı Erdem Ş.'nin maske ile eve girdiğini kendisinin ise gözcülük yaptığını söylediği öğrenildi. Polis kısa süre sonra da Erdem Ş.(18)'yi yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Volkan Y. ve Erdem Ş. nitelikli yağma suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Olay sırasında çok korktuğunu ifade eden Rahime İkbal, "Dehşet dolu bir andı. Bunu yapanların arasında yeğenim olduğunda şok oldum. Kendisine zaten sık sık yardımcı oluyordum" diye konuştu.

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