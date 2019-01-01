teyit.org: Ahmet Hakan'ın köşesinde değindiği videonun CHP'nin yerel seçim reklamı olduğu doğru değil

Sosyal medyada paylaşılan ve Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın da pazar günkü köşe yazısında gündeme getirdiği; 'CHP'nin yerel seçimler için propaganda filmi' olduğu edilen videonun montaj olduğu ortaya çıktı.

TIKLAYIN - Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'nu eleştiren AKP'lilere 3 soru

Ahmet Hakan’ın da köşesinde ‘vaaz gibi propaganda filmi’ olarak nitelendirdiği ve bazı AKP’lilerin bu filmden rahatsızlık duymasını eleştirdiği köşe yazısına konu olan videoyu inceleyen teyit.org, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamada bulundu:

“Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te yayımlanan son köşe yazısında değindiği reklam filminin, CHP'nin yerel seçim videosu olduğu iddiası doğru değil. Klip, üç ayrı video birleştirilerek oluşturulmuş. Kılıçdaroğlu'nun konuşması ise Erzurum'daki bir açılıştan.”

"Görüntüler reklam filmleri ve Yenikapı'dan; ses ise İslam Eserleri Müzesi açılışından"

Teyit.org'un videoya dair haberinde ise Ahmet Hakan'ın adı geçmezken, şu ifadelere yer verildi:

"Videonun, CHP’nin 2019 yerel seçim reklam filmini gösterdiği iddiası doğru değil. Videodaki ilk iki görüntü, CHP tarafından çekilen eski reklam filmlerinden. Kılıçdaroğlu’nun sahneye çıktığı ve yanında korumaların bulunduğu son görüntüler ise 2016 yılında darbe girişimi sonrasında düzenlenen Yenikapı Mitingi’nden. Kılıçdaroğlu’nun seslendirdiği metin ise 22 Aralık 2018’de Erzurum’a bağlı Çat Belediyesi tarafından açılan İslam Eserleri Müzesi’nin açılış konuşmasından alınmış."

Videonun, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler için hazırlanan reklam filmi olduğu iddia edilmişti. Videoda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir metin de seslendiriyor; “varlık ve mana alemleri” ve “İslam’ın barış dini” olduğu şeklinde ifadelerde bulunuyordu.

Montaj video şöyle: