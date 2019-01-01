Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'nu eleştiren AKP'lilere 3 soru

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hadis okuması, tasavvuftan söz edip Mevlana’dan alıntı yapmasını eleştiren AKP’lilere 3 soru yöneltti.

Editörün notu: Ahmet Hakan’ın köşe yazısına gündem ettiği ‘Kılıçdaroğlu videosu’nun günün ilerleyen montaj olduğu ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler için hazırladığı iddia edilen videoyu araştıran teyit.org, sosyal medya hesaplarından şu mesajı paylaştı:

“Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te yayımlanan son köşe yazısında değindiği reklam filminin, CHP'nin yerel seçim videosu olduğu iddiası doğru değil. Klip, üç ayrı video birleştirilerek oluşturulmuş. Kılıçdaroğlu'nun konuşması ise Erzurum'daki bir açılıştan.”

Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında, “Adamın kalbini yarıp baktınız mı da inanmadığı şeyleri söylediğini bu denli kolay bir şekilde söyleyebiliyorsunuz” diye soran Hakan, şöyle devam etti:

“Dini değerleri siyaset sahnesine taşımak, sadece AK Parti’ye tanınmış bir hak mı da CHP bunu yapınca ayağa kalkıyorsunuz? AK Parti yenilenebilir, değişebilir, gelişebilir de CHP yenilenemez, değişemez, gelişemez mi?”

"Topunuz bir araya gelip kırk yıl uğraşsanız..."

Köşe yazısında, yapımcılarla film dağıtımcıları arasındaki tartışmaya da değinen Hakan, Mars Group Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar’ın “Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmazlar çıkar, onlar film çekmezse çekeni bulacağız” sözlerini de eleştirdi. Hakan, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Efendiler! Sinema salonlarınız olabilir... Hatta tekel dahi oluşturabilirsiniz... Biletin yanında mısır kakalayıp paranın büyük kısmını cebe atacak uyanıklıkta da olabilirsiniz... Ama topunuz bir araya gelip kırk yıl uğraşsanız... Yine de bir tek Cem Yılmaz çıkaramazsınız!”

*Ahmet Hakan'ın köşe yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.