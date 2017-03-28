Tetris hangi hastalıkların tedavisine yardımcı oluyor?

Tetris hem basit hem de zorlayıcı bir oyun. Amaç düşmekte olan blokları boşluk kalmayacak şekilde yatay sıralar halinde yerleştirebilmek. Hiç boşluğun olmadığı bir yatay sıra yapıldığında, bu sıra kayboluyor, böylece daha fazla oyun yeri açılıyor ve puan kazanılıyor.

Bilim insanları Tetris'in etkileyici derecede basit olmasının ona terapi niteliği kazandırdığını söylüyor.

Karolinska Üniversitesi'nden psikoloji profesörü Emily Holmes, yıllarca oyunun tıbbi faydalarını keşfetmek için çalışmalar yürüttü.

Emily Holmes görsel oyunların işe yaradığını söylüyor ve "Tetris'in renkleri, şekli ve hareketleri çok ilgi çekici" diyor.

Oyunun çekimi o kadar güçlü ki bazı kişiler oyunu oynadıktan sonra hayallerinde ve rüyalarında düşen bloklar gördüklerini söylüyorlar. Bu olgu 'Tetris etkisi' olarak biliniyor.

Tetris'in aşağıdaki sorunlara yardımcı olabileceği düşünülüyor:

Holmes, Tetris terapisinin travmatik olayların etkisini azaltabileceğine ilişkin bir çalışma yayımladı.

Profesörün Oxford Üniversitesi'ndeki ekibi, İngiltere'deki büyük bir hastanenin acil servisine kaldırılan trafik kazası geçirmiş şok halindeki hastalarla bir çalışma yürüttü.

Hastalardan önce kazayı görselleştirmeleri istendi, ardından kendilerine Tetris verildi.

20 dakikalık oyunun kazanın yol açtığı rahatsız edici anıları durdurmaya yardımcı olmakta yeterli olduğu belirtiliyor.

Profesör Holmes, "Bulgularımız travmadan hemen sonra görsel olarak talepkar bir faaliyetle meşgul olmanız halinde, bu durumun anıyı güçlü bir şekilde bloke etmeye ya da bozmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor" diyor.

Profesöre göre, travmatik olaydan sonra müdahale etmek için yaklaşık 6 saatlik bir vakit var.

Çalışmaya göre Tetris terapisinden faydalanan hastalar kaza anlarını, terapi görmemiş hastalara göre daha az hatırlarına getiriyor.

Bu çalışmanın 71 kişi üzerinde yapıldığını söyleyen Profesör Holmes, terapinin yaygınlaştırılması için daha büyük çapta araştırma yapılması gerektiğini kaydediyor.

İngiltere'deki Plymouth ve Avustralya'daki Queensland Teknoloji Üniversiteleri'nden bilim insanları, Tetris oynamanın insanların canlarının kahve, sigara ve alkol çekmesinin önüne geçebileceğini söylüyorlar. 31 öğrenci üzerinde bir deney yaptılar.

Öğrencilerden gün içerisinde uyuşturucu, yiyecek ve içecek ile egzersiz ve seks istemlerini derecelendirmeleri isteniyor.

15 öğrenciye Tetris oyunu veriliyor.

Tetris oyunu oynayan öğrencilerin bu isteklerinde azalma olduğu belirtiliyor.

Araştırmacı Profesör Jackie Andrade, bu tür isteklerin görselleştirme gerektirdiğini, bu nedenle Tetris oynarken başka bir görseli düşünmenin zor olduğunu söylüyor.

Yıllar önce yapılan ufak bir çalışma, Tetris'ten uyarlanmış bir oyunun göz tembelliğini tedavi etmeye yardımcı olduğunu buldu.

Oyun, iki gözün de birlikte çalışmasını sağlıyor.

Araştırmacılar tedaviyi göz tembelliğinden muzdarip 18 yetişkin üzerinde test etti. İki haftada grubun tedaviye karşılık verdiği gözlendi.