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Sağlık

Tetris göz tembelliğine iyi geliyor

Yapılan araştırmaya göre, iki göz arasındaki koordinasyonu arttıran oyunlar gözü kapatmaktan çok daha iyi, eğlenceli ve daha çok işe yarayan bir tedavi yöntemi

24 Nisan 2013 11:23

Kanada'da yapılan bir araştırma tetris oynamanın göz tembelliğine iyi geldiğini ortaya koydu.

McGill Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, tetris beyinle gözlerin birlikte çalışmasına yardımcı olabiliyor. Böylece tetris oynamak göz tembelliğini gidermek için iyi çalışan gözü kapatmaktan daha etkili bir yöntem oluyor

18 yetişkinle yapılan küçük çaplı araştırmada aaştırmacılar şimdi bu yöntemin çocuklar üzerinde de etkili olup olmayacağını denemek istiyor. Çünkü tıbbi adı ambliyopi olan göz tembelliği, her 50 çocuktan birinde rastlanan bir durum. Gözlerden birinin görme kabiliyetinin yeteri kadar gelişmediği durumlarda ortaya çıkıyor ve genelde şaşılıkla bir arada görülüyor. Tedavi edilmezse 'tembel gözde' görüş kaybı meydana geliyor. Doktorlar bu nedenle erken müdahaleye vurgu yapıyor.


Eğlenceli yöntem


BBCTürkçe'de yer alan habere göre, Bu müdahale genelde, tembel gözü daha fazla çalışmaya zorlamak için, iyi gören gözün aylarca kapatılması şeklinde oluyor. Oysa Montreal'de çalışan Dr. Robert Hess ve ekibi, daha eğlenceli bir yöntemin etkili olup olmayacağını araştırdı.

Ambliyopisi olan dokuz gönüllüden, özel bir gözlük takarak, iki hafta boyunca günde bir saat tetris oynamaları istendi. Takılan gözlük, bir gözün yukarıdan düşen blokları, diğerinin ise, alt sıralara birikenleri görmesini sağlayacak şekilde ayarlandı.

Karşılaştırma yapmak için dokuz kişilik ikinci gruptakilerin iyi gören gözleri kapatıldı ve oyunun tamamını tembel gözle görmeleri sağlandı. İki hafta sonunda gözleri açık bırakılan gruptakilerin görüş kabiliyetinde gelişme olduğu belirlendi.

Tek gözleri kapatılan grup da daha sonra, göz bantı çıkarılarak tetris oynayınca görüş kabiliyetinde önemli oranda iyileşti. Tek gözü kapatmanın yetişkinlerde zaten etkili olmadığını belirten doktor Hess, bu yöntemin özellikle yetişkinler için iyi bir alternatif olduğu görüşünde.

Tetris dışındaki bilgisayar oyunlarının da tedavide etkili olabileceği belirtiliyor. Zira amaç, iki gözün birlikte çalışmasını sağlamak. Doktor Hess, iki göz arasındaki koordinasyonu arttıran oyunların "gözü kapatmaktan çok daha iyi, eğlenceli ve daha çok işe yarayan bir tedavi yöntemi" olduğunu söylüyor.

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