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Yaşam

Testosteron seviyesi, müzik tercihlerini belirliyor

"Testosteron hormonu az çıkanların genellikle klasik ve caz müzik türlerindeki şarkıları tercih ettikleri görüldü"

22 Ocak 2018 15:22

Japon araştırmacılar, testosteronun müzik tercihlerinde etkili olduğunu ortaya çıkardı. Buna göre testosteron seviyesi yüksek erkekler rock müzik veya ağır metal gibi 'basit' müzik türlerini dinlemekten hoşlanıyor. Tam tersi durumdakiler ise klasik müzik veya caz müziği tercih ediyor.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Japonya'daki Nagasaki Üniversitesi'nden araştırmacılar bir ilke imza atarak müzik zevkinin biyolojik temellerini ortaya koydu ve erkeklerin cinsiyet hormonu olan testosteronun müzik tercihlerinde etkili olduğunu açıkladı. 

'Personality and Individiual Differences' (Kişilik ve Bireysel Farklılıklar) dergisinde yayınlanan araştırmayı yürüten ekip, çoğunluğu öğrenci 39 kadın ve 37 erkeğe fazla bilinmeyen 25 şarkı dinletti ve hangisini ne kadar beğendiklerini sordu. Araştırma kapsamında ayrıca testosteron seviyelerinin ölçümü için katılımcılardan tükürük örnekleri de alındı.

Bunun sonucunda testosteron seviyesi yüksek çıkan erkeklerin rock ve ağır metal gibi 'basit' müzik türlerini daha çok sevdiği anlaşıldı. Araştırmacılar bunun nedeni olarak ise testosteronun insanları hakimiyet kurmaya yönlendirmesini, bunun da isyankarlığa yol açabilecek olmasını gösterdi. Nitekim araştırmada testosteronun, beynin duyguları kontrol eden bölümü olan amigdalayı etkiliyor olabileceği görüşünde. 

Öte yandan testosteron hormonu az çıkanların genellikle klasik ve caz müzik türlerindeki şarkıları tercih ettikleri görüldü.

​​Bu arada kadın katılımcılardaki testosteron seviyesi düşük olduğu için araştırma erkeklerle sınırla kalmış oldu.

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