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Yaşam

Testosteron erkeğe şarkı söyletiyor

ABD'de yapılan bir araştırma erkeklik hormonu testosteronun erkeklere sağladığı farklı bir avantajı ortaya çıkardı

02 Ocak 2014 09:33

ABD’deki John’s Hopkins Üniversitesi’nden bilim insanları erkeklik hormonu testosteronun salgılanmasının erkekleri bir kadını elde etmek için şarkı söylemeye teşvik edebileceğini ortaya çıkardı.

Hürriyet'ten Birce Bora'nın haberine göre, Araştırmacılar beyinlerine doğrudan testosteron enjekte ettikleri kanaryaların dişileri etkilemek için daha çok şarkı söylediğini ve hormon oranı arttıkça şarkının kalitesinin de arttığını tespit ettiklerini belirtti. Kanaryaların beyninin insan beyni ile benzer olduğunu söyleyen araştırmacılar, insan beyninin de benzer tepkiler verebileceğini iddia etti. 

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