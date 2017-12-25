"Testosteron azalması beraberinde hangi sorunları getiriyor?"

Testosteron azlığı orta yaş ve sonrası dönemi yaşayan erkeklerin mühim sorunlarından biri olduğunu söyleyen Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bu durumun beraberinde hangi sorunları getirdiğini anlattı. Testosteron azalmasının yalnızca cinsel performansın azalmasıyla sınırlı kalmadığını söyleyen Müftüoğlu, "İnsülin direncini tetikleyip kilo sorununu devreye sokabiliyor, yetişkin şeker hastalığına giden yolun ilk adımlarını bile oluşturabiliyor" dedi.

Osman Müftüoğlu'nun "Testosteron azalınca bakın neler oluyor" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Testosteron azlığı orta yaş ve sonrası dönemi yaşayan erkeklerin en mühim sorunlarından biri.

Tıbbi adı “hipogonodizm” veya “düşük/yetersiz testosteron” sorunu. Başka tanımlamalar da kullanılabiliyor. Problemin ilk belirtisi ise "cinsel arzunun azalması." Ne var ki testosteronun düşmesi sadece cinsel performansın eski gücünü kaybetmesi ile sınırlı kalmıyor. Başka sorunları da beraberinde getiriyor. Mesela mı? İnsülin direncini tetikleyip kilo sorununu devreye sokabiliyor, yetişkin şeker hastalığına giden yolun ilk adımlarını bile oluşturabiliyor. Kemik bütünlüğünü zayıflatma ve kemik kırılganlığı sorununu arttırma riskine zemin hazırlayabiliyor. Uyku eksikliğine, uyku kalitesinde düşmeye, kısacası uyku sorunlarına yol açtığı da biliniyor. Kas gücü ve kas kitlesinde azalma, çabuk yorulma da sık görülen sorunlar. Problemin yaşam enerjisi ve arzusunda düşme, konsantrasyon güçlüğü, unutkanlık eğilimi gibi sorunlarda çoğalma, daha kolay sinirlenme ve öfke patlamaları gibi problemleri beraberinde getirdiği de kesin. İşte bu nedenle orta yaş ve yaşlanmanın sağlık sorunlarıyla uğraşan hekimler bu eksikliği gidermenin ama bunu yaparken de hastaya zarar vermemenin çarelerini arıyor. Üroloji uzmanlarının özellikle üroandroloji alanında yoğunlaşanların “düşük testosteron sorunu” ile giderek daha çok ilgilenmelerinin nedeni de bu zaten.

Utanmayın ve mutlaka yardım isteyin

Neden ve nasıl oluşursa oluşsun “testosteron eksikliği” önemli ve can sıkıcı bir sorun. Özellikle 40-60 yaş kuşağında bir erkekseniz testosteron düşüklüğü hayat kalitenizi ciddi biçimde düşürebilir. Kilo almayla başlayan sorunlar obezite ve şeker hastalığı ile yorgunluk ve isteksizlikle başlayan duygular yerleşik depresyonla, uykusuzlukla başlayan olumsuz problemler gün boyu devam eden halsizlik, isteksizlik ve yorgunlukla neticelenebilir. Özetle, probleme sadece cinsel bir sorun gibi bakmak son derece yanlış bir yaklaşım. Netice şu: Yukarıda özetlemeye çalıştığım sorunlardan bazıları sizde de varsa bir üroandroloji uzmanından yardım istemeyi düşünün.