Testisler hakkında muhtemelen bilmediğiniz 9 şey

Er bezleri ya da diğer adıyla testisler, penisin sağ ve sol tarafında bulunurlar. Testislerin; testosteron hormonu salgılanması, sperm üretilmesi ve erkeklere özgü fiziksel özelliklerin gelişmesi gibi görevleri vardır. Spermlerin işlevlerini sağlıklı yerine getirebilmeleri için de, vücut sıcaklığından yaklaşık 2 derece daha düşük sıcaklıkta bulunmaları gerekir. Testis torbasının vücut dışında bulunmasının sebebi budur ve bu torbanın içindeki sıcaklık vücut sıcaklığının altındadır.

Bilim Fili’nin haberi şöyle:

Birçok kanser çeşidinin aksine, testis kanseri genç erkeklerde daha yaygın görülür. Genellikle bu kanser 15-35 yaş arası erkeklerde yaygındır. American Cancer Society’nin tahminlerine göre, bu yıl yaklaşık 8700 yeni testis kanseri vakasıyla karşılaşılacak ve bunların içerisinde de yaklaşık 380 erkek, hayatını testis kanseri sebebiyle kaybedecek.

Testis kanseri oldukça yaygın görülmesine rağmen birçok insan doktora gitmeye çekindiği ya da belirtilerin farkına varamadığı için erken teşhis edilmesi de zordur. Nisan ayının testis kanseri farkındalık ayı olması sebebiyle, erken teşhiste hayatta kalma oranının yaklaşık %95 olduğu bu kanser çeşidiyle ilgili hem farkındalığı artırmak hem de testisler hakkında bilmediklerinizi sizlere ulaştırmak için bu yazıyı derledik.

1- Testislerden günde 200 milyon sperm üretilir.

2- Vücuduna oranla en büyük testise sahip hayvan, yumrulu çalı kriketidir. Bu hayvanın testisinin ağırlığı vücudunun %14’üdür.

3- ‘Avokado’ sözcüğü, Aztek dilinde testis anlamına gelen kelimeden türetilmiştir. Benzer şekilde ‘orkide’ sözcüğü de Yunanca testis anlamına gelen kelimeden türemiştir.

4- Daha küçük testisleri olan uluyan maymunların sesleri daha gürdür ve derinden gelir.

5- Testislerin dışarıda olması, dışarıdan gelecek tehlikeler dolayısıyla tehdit oluştursa da spermleri uygun sıcaklıkta tutmak için gereklidir.

6- İzlanda’da üretilen bir biranın mayalanmasında tütsülenmiş balina testisi kullanılır.

7- Her bir spermde yaklaşık 37.5 megabayta karşılık gelecek veri bulunur.

8- Bütün organlar içerisinde en fazla çeşit proteini testisler içerir. Bu konu üzerinde yapılan bir araştırmanın bulgularına göre; testislerde bütün insan proteinlerinin %77’sine rastlanır. Bunların içerisinde 999 tanesi testislere özeldir. Bu rakamın beyinde 318 olduğu düşünülürse, 999’un oldukça etkileyici bir rakam olduğu değerlendirmesi yapılabilir.

9 -Erkeklerin çoğunda bir testis diğerinden daha aşağıda bulunur. Erkeklerin %65’inde sağ testis sol testise göre daha yüksektedir ve büyüktür..