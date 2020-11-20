Testis ağrısı, tek başına Koronavirüs belirtisi olabilir

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'nden araştırmacılar, testis ağrısının Koronavirüs'ün belirtilerinden biri olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, bir hastanın yaz aylarında testislerinin sol tarafında şişlik ve ağrı nedeniyle tıbbi yardım istediğini belirtti. 49 yaşındaki adı açıklamayan erkeği çeşitli testlere tabi tutan doktorlar olası bir üroloji hastalığına dair hiçbir neden bulunamadı.

Koronavirüs'ün bilinen hiçbir semptomu görülmedi

Adamın testisinde dokununca ağrı oluştuğu, ancak sıradışı bir şişkinlik ya da ihtihap görülmediği aktarıldı. Ancak, enfekte bir vakayla teması olduğu belirlenen söz konusu adama yapılan Covid-19 testinin sonuçları pozitif çıktı. Bilim insanları, söz konusu hastada Koronavirüsün kuru öksürük, ateş ve nefes darlığı gibi semptomlarının hiçbirinin görülmediğini ifade etti.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, vaka Doktor Mehmet Özveri ve ekibi tarafından incelendi. Urology Case Reports adlı dergide yayımlanan çalışmanın bulgularında testis ağrısının tek başına Covid-19'un bir semptomu olduğu ifade edildi. Araştırmacılar, “olağandışı” vakanın Koronavirüsün insanlarda nasıl farklı şekillerde tutulabileceğini gösterdiğini ifade etti.

"Koronavirüs yalnızca solunum sistemi organlarında hasara yol açmıyor"

Konuya ilişkin açıklama yapan Doktor Özveri, “Covid-19 solunum organlarına saldıran viral bir hastalıktır. Ancak, bizim vakamızda olduğu gibi, bazı hastalarda akciğer dışında çeşitli organlara da zarar verebildiği görülüyor. Nedeni anlaşılmayan genital rahatszılıklar bildiren kişilerin tedavisinde Koronavirüsten şüphelenilmesi kritik bir önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, testis ağrısına sahip olan Covid-19 hastası ağır durumda olmamasına rağmen 24 gün boyunca hastanede tedavi edildi. Beş gün boyunca sıtma ilacı olan hidrokloroksin tedavisi uygulanan adama çeşitli antibiyotikler de verildi.

Çalışmanın yazarları, tedavinin ikinci gününün ardından hastanın testis ağrısı şikayetinin sona erdiğini, ancak Koronavirüsün vücudundan temizlenmesinin üç hafta sürdüğünü belirtti.

Çin çalışması: Her beş erkekten birinde görülüyor

Öte yandan, testis ağrısının Covid-19 hastası erkeklerde ne kadar şiddetli seyrettiğine ve görülme sıklığına ait yeterli çalışma bulunmuyor. Daha önce Çin'de yapılan küçük bir çalışmada, testis ağrısının Covid-19 ile enfete olan her beş erkekte birinden görülecek kadar yaygın olduğu öne sürülmüştü. Wuhan'da yer alan Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından Nisan ayında yapılan çalışmada incelenen 34 Covid-19 hastası erkeğin 6'sının testislerinin ağrısından şikayetçi olduğu aktarıldı.

Diğer taraftan, Covid-19'un testislerdeki ağrıyı nasıl oluşturduğu henüz net bir şekilde kanıtlamış değil, ancak iki olası teori bulunuyor: Bunlardan ilki ve en olası olarak kabul edileni, Koronavirüsün vücuda tutunmasını sağlayan ACE2 reseptörlerinin erkeklerin testislerinde de yaygın olarak bulunması ve bu bölgeden vücuda saldırmaya imkan bulabilmesi. Diğer ihtimal ise, Koronavirüsün kan dolaşımı aracılığıyla testislere ulaşarak burada hastalığa yol açması.