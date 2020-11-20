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Koronavirüs

Testis ağrısı, tek başına Koronavirüs belirtisi olabilir

"Koronavirüs yalnızca solunum sistemi organlarında hasara yol açmıyor"

20 Kasım 2020 00:19

Türkiye'den bilim insanları, testis ağrısının, dünya genelinde 1 milyon 300 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalığının semptomu olduğunu ortaya koydu.

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