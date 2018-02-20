Tesla Roadster bir gün Dünya'ya çarpabilir!

SpaceX projesi kapsamında geçtiğimiz ay uzaya fırlatılan ünlü iş adamı Elon Musk'ın Tesla Roadster'ının bir gün Dünya'ya çarpabileceği belirtildi. Aracın Dünya'ya olan ilk yakın geçişinin 2091 yılında olması bekleniyor.

Mars yörüngesine olan yolculuğunu hedefini ‘ıskalayacak’ şekilde sürdürecek olan Tesla, yüzde 6 ihtimalle önümüzdeki 2 milyon yıl içerisinde Dünya’ya, yüzde 2.5 ihtimalle de Venüs’e çarpabilir. Aracın Dünya’ya olan ilk yakın geçişinin 2091 yılında olması beklenirken, bundan sonraki 3 milyon yıldan sonra ise Tesla’nın Dünya’ya çarpma ihtimali yüzde 10’a çıkacak.

Habertürk’te yer alan habere göre, bilim insanlarının araştırmasına göre Tesla Roadster’ın onlarca milyon yıllık süreç içerisinde herhangi bir gezegene çarpma ihtimali ise yüzde 50 olarak belirlendi. İndirilemeyen üçüncü hızlandırıcının kargoyu fazla itmesi sebebiyle Tesla Roadster, planlandığı gibi Mars yörüngesine değil, astroid kuşağına doğru hareket ediyor.

Eski uydu mühendisi Ben Pearson, NASA’nın ve Space X’in yayınladığı veriler üzerinden Tesla Roadster’ın yerini güncel olarak gösteren bilgileri (opsiyonel olarak ileriye dönük anlamda da yerini görebiliyorsunuz) bir sitede yayınladı.

SpaceX, İspanya Savunma Bakanlığı tarafından finanse edilen Paz adlı uyduyu göndereceği Falcon 9 roketiyle beraber, iki deneysel genişbant uydusunu da uzaya taşıyarak tüm dünyaya internet sağlayacak uydularını fırlatmaya hazırlanıyor.

Çarşamba günü Türkiye saatiyle saat 17.17’de fırlatılacak olan uyduları yukarıya taşıyan roketler, görevlerini tamamladıktan sonra okyanusa iniş yapacak. Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından deneysel lisans verilen uydularla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmayan SpaceX, önümüzdeki yıldan itibaren 4 bin 425 adet küçük uyduyu dünya yüzeyine yollamayı hedefliyor. Ardından, dünya genelinde 7 bin 500’den fazla uyduyla tüm dünyaya hızlı internet sağlamayı planlayan şirketin hedefi, 2025 yılına kadar 40 milyon müşteriye ulaşmak. Bu da yaklaşık olarak 30 milyar dolar gelir elde edileceği anlamına geliyor.