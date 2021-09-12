Tesla, patentini aldı; işte yeni özellik

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla, lazer destekli cam temizleme sisteminin patentini aldı. Şirket gelecekte cam sileceğini kullanmamayı hedefliyor.

Tesla, sadece otomobillerde değil, aynı zamanda güneş panellerinde de kullanılabilecek yenilikçi cam temizleme teknolojisini geliştiriyor. Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi yeni teknolojinin patentini aldı.

Donanımhaber'in aktardığına göre, ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) veritabanında listelenen patent, cam yüzeydeki kirleri lazer ışınlarıyla temizlemekten bahsediyor. Şirket mühendisleri tarafından tasarlanan sensörler, cam üzerinde leke algıladığında sistem o bölgeye lazer ışınları göndererek temizlenmesini sağlayacak.

Tesla bu teknolojiyi aynı zamanda güneş panellerinde de kullanmayı planlıyor. Toz ve kir tabakasının güneş panellerinin verimliliğini önemli ölçüde azalttığı bir gerçek. Dolayısı ile bu patentin enerji alanında da oldukça ciddi bir sorunu ortadan kaldıracağını söyleyebiliriz.