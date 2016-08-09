Tesla otomobil rahatsızlanan sürücüsünü hastaneye götürdü

Joshua Neally, X Model Tesla aracıyla evinden işine giderken karnında ve göğsünde inanılmaz bir acı hissetti. 37 yaşındaki avukat ambulans çağırmak yerine aracını otopilota alarak hastaneye gitmeye karar verdi.

Tesla'nın sürücüsüz araç teknolojisi otomatik olarak şerit değiştirip trafiği algılayabiliyor, ancak Amerika'da yaşanan iki kaza nedeniyle hâlâ dikkatle incelenmekte.

Neally, Slate dergisine Tesla model aracının kendisini hastanenin acil kapısına giden yola getirdiğini söyledi.

Akciğerler embolisi geçiren Neally'nin akciğerlerde damarı tıkanmıştı ve sonuç ölümcül olabilirdi.

Doktorlar otoparka kadar aracını kullanmak durumunda kalan Neally'e şanslı olduğunu söylediler.

Mayıs'ta Florida'da S Model Tesla aracını süren bir kişi kendine doğru gelen kamyonu fark etmedi ve kaza ölümcül oldu.

Temmuz ayında ise bir sürücünün X Model aracı yoldan sapıp otoban kenarındaki ahşap bariyerlere çarpmıştı. Tesla bu kazadan kurtulan sürücünün arabanın özelliklerinin doğru kullanılmadığını savundu.

Ancak Joshua Neally otopilotun hayatını kurtardığını söyledi.

Neally KY3 kanalına "Bu deneyimi yaşadığım için çok minnettarım. Araba kullanırken tekrar böyle bir şey olursa, bilincimi kaybedersem veya arabayı kullanacak durumda olmazsam bile kimseye veya bir yere çarpmayacağımı biliyorum" dedi.

ABD'nin Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği Kurumu yaşanan kazalar nedeniyle sürücüsüz araç teknolojisini incelemeye aldı.