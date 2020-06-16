Tesla Model S Long Range Plus, tek şarjla 650 kilometre gidebiliyor

T24 Dış Haberler

Tesla, elektrikli araba Model S Long Range Plus'un tek sarjla yaklaşık 650 kilometre gidebildiğini duyurdu.

Şirketten pazartesi günü yapılan açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA), aracın şarj ömrünü 402 mil olarak belirledi. Bu 2019 Model S 100D ile aynı batarya paketi olmasına rağmen yüzde 20 artış demek" denildi.

Tesla CEO'su geçmişte ürettikleri araçların 400 kilometrelik kapasiteye ulaştığını ifade etmişti. Musk, EPA'nın ilk başta Model S Long Range Plus'ı ilk olarak sedan sınıfında test ederek hata yaptığını da ifade etmişti. Tesla CEO'su, EPA'nın testten önceki gece anahtarı kontakta ve kapıyı açık bıraktığını, bu yüzden de arabanın menzilinin yüzde 2 düştüğünü iddia etmişti.

Musk, zaman geçtikçe Test araçlarını her yönüyle geliştirmek istediklerini söylüyordu.