Tesla, çocuklar için geliştirdiği ATV'yi 1900 dolardan satışa çıkardı

"Çocuklar için tamamen elektrikli Cyberquad ile her maceraya hazır olun. İkonik Cybertruck tasarımımızdan ilham alan dört tekerlekli ATV, tamamen çelik bir çerçeveye, yastıklı koltuğa ve arka disk frenli ve LED ışık çubuklarına sahip ayarlanabilir süspansiyona sahip. 24 kilometreye kadar menzile sahip bir lityum iyon pille ve saatte 16 kilometrelik yapılandırılabilir maksimum hızla çalışan 'Çocuklar için Cyberquad', 8 yaş ve üstü herkes için uygun."

Siparişler 2-4 hafta içinde alınmaya başlayacak