TESK Genel Başkanı Palandöken: Kantinci, servisçi ve kırtasiyeci esnafımız okulların açılmasını dört gözle bekliyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okulların kapalı olması nedeniyle ekonomik olarak büyük zorluk çeken kantinci, servisçi ve kırtasiyeciler hakkında, "İki yıldır okulların açılmasını bekleyen başta kantinci, servisçi ve kırtasiyeci esnafımız olmak üzere eğitim sektörüne doğrudan ve dolaylı yoldan hizmet veren tüm esnaf ve sanatkarlarımız yeni eğitim öğretim sezonunun başlamasını dört gözle bekliyor” dedi.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır ara verilen yüz yüze eğitimin başlamasıyla piyasanın hareketleneceğini ve esnafın rahat bir nefes alacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Bilim kurulu kararlarının harfiyen uygulanarak yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlayacağını belirtmesi esnafımız için oldukça sevindirici. İki yıldır okulların açılmasını bekleyen başta kantinci, servisçi ve kırtasiyeci esnafımız olmak üzere eğitim sektörüne doğrudan ve dolaylı yoldan hizmet veren tüm esnaf ve sanatkarlarımız yeni eğitim öğretim sezonunun başlamasını dört gözle bekliyor. Bunun içinde başta servisçi ve kantinci esnaflarımız olmak üzere uzaktan ve yakından tüm esnaflarımız ve çalışanları ile Covid-19 virüsünü yenmek için aşı dahil istenen tüm önlemleri 6 Eylül'e kadar tamamlamak için yoğun bir faaliyetin içerisindedir” diye konuştu.

"Binlerce esnaf büyük bir hareketlilik bekliyor"

Esnaf ve sanatkarların yeni eğitim öğretim sezonundan umutlu olduğunu söyleyen TESK Başkanı Palandöken şunları söyledi:

“Ülke genelinde 27 milyon öğrencinin yüz yüze eğitime başlamasıyla başta kantinci, servisçi, kırtasiyeci esnafımız olmak üzere okul kıyafeti satan konfeksiyoncu, ayakkabıcı, çantacı, terzi, lokanta ve pastacı, berber-kuaför, taksici, dolmuşçu gibi dolaylı yoldan eğitim sektörüne hizmet veren yüz binlerce esnaf büyük bir hareketlilik bekliyor.

Bir öğrencinin okula başlaması için kırtasiye alışverişleri, önlükler, beslenme çantaları, suluk, ayakkabı gibi okul araç ve gereçleri, temizlik ürünleri, ulaşım maliyetleri, yiyecek-içecek giderleri gibi tüm harcamalar için ortalama 25 milyar TL harcama yapılıyor. Bu da piyasanın hareketlenmesi ve esnafımızın iş yapabilmesi açısından çok büyük önem arz ediyor.”

Esnaf borçlu

Yüz yüze eğitimin başlaması ile iki yıldır iş yapamayan esnafın birikmiş borçlarını ödemeye başlayacağını anlatan Palandöken, “Ülke genelinde yaklaşık 400 bin okul servis aracı ile 15 binden fazla kantinci esnafımız iki yıldır evine ekmek götüremedi. Okulların açılmasıyla servisçi ve kantinci esnafımız birikmiş kira, fatura, vergi, sosyal güvenlik primi gibi borçlarını ödeyebilecek. MEB tarafından uygulanan yaş sınırından dolayı okul servis araçlarını yenilemek zorunda kalan bazı servisçilerimiz tam kapasiteli örgün eğitime geçilmediğinden dolayı kredi ile aldıkları yeni servis araçlarının borcunu ödeyemiyordu. Kredi borcu olan servisçi esnafımız yüz yüze eğitimin başlaması ile rahatlayarak birikmiş kredi borcunu ödeme imkanına kavuşacak. Öte yandan 5-6 milyar liralık alışveriş hacmine sahip olan ve iki yıldır iş hacmi büyük ölçüde daralan 25-30 bin civarında kırtasiyeci esnafımızın da işleri açılacak” dedi. (İHA)