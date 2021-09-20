Tesisatçı olarak gittiği evde şarkı söylerken albüm teklifi aldı

Britanya’da tesisatçılık yapan 49 yaşındaki Kev Crane, çalışmaya gittiği evin banyosunu tamir ederken kendini kaptırıp şarkı söylemeye başladı. Crane, sesini çok beğenen ev sahibi Paul Conneally isimli bir yapım şirketi sahibi olduğunu bilmiyordu. Sesten etkilenen Conneally, Crane’e albüm yapmayı teklif etti.

The Washington Post’ta yer alan habere göre, İngiltere’nin küçük bir kasabasında yaşayan tesisatçı Kev Crane, müşterileri arasında çalışırken söylediği şarkılarla ünlendi. Çalışmaya gittiği evlere taşınabilir radyosunu alan Crane, geniş bir repertuardan şarkılar söylemesiyle tanındı.

Crane, bir gün New Reality Records isimli küçük, bağımsız yapım şirketinin sahibi Paul Conneally’nin evine tamire gittiğinde, kendisini bir albüm teklifinin beklediğini bilmiyordu.

62 yaşındaki yapımcı Conneally, “Durdum ve dinledim, gerçekten çok etkilenmiştim” dedi. Conneally, sesinden etkilendiği Crane’in kendi besteleri olup olmadığını sordu. Crane, pandemi döneminde hazırladığı birkaç parçayı Conneally’e verdi. Temmuz ortalarında Conneally, Crane’i arayarak “Benim şirketimle bir albüm çıkarmaya ne dersin?” diye sordu.

Crane o anları şöyle anlattı: “Böyle şeylerin hep başkasının başına geleceğini düşünürsün. Böyle şeyler uyduramazsın. Gerçekten ilginç bir hikâye”

Conneally, yapım şirketi 2020’nin Nisan ayında başlatmıştı. Müziği hayatı boyunca çok seven Conneally hayatının büyük bir bölümünü ise öğretmenlik yaparak geçirdi. Dört yıl önce kalp krizi geçiren yapımcı, pandemiyle birlikte sevdiği işi yapmaya karar verdi ve yapım şirketi açtı. Şirket, şu ana kadar 15 albüm anlaşması yaptı. Conneally, az tanınan sanatçılara bir şans tanımanın önemli olduğunu düşünüyor.

Crane ve Conneally, sekiz parçalık albüm üzerinde beraber çalıştı ve sonunda geçen ay “Why Can’t I Be You?” çıktı. Conneally, “Dünyanın dört bir yanında insanlar onu dinliyor” dedi.