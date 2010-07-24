Tesev'den Kürt sorunuyla ilgili yeni çalışma

<style><link href="/RadControls/Editor/Skins/Mac/EditorContentArea.css" type="text/css" rel="stylesheet"/><link href="/editor/links.css" type="text/css" rel="stylesheet"/><p><strong><span class="arabaslik">T24-</span> TESEV Demokratikleşme Programı, 24 Haziran 2010 tarihinde, "KürtSorunu'nun \nÇözümüne Doğru: Anayasal ve Yasal Öneriler" başlıklı yenibir rapor \nyayımlamıştır. </strong><br/><br/>TESEV Demokratikleşme Programı Yöneticisi hukukçu Dilek \nKurban ile SETA Vakfı Hukuk ve İnsan Hakları Koordinatörü Yılmaz Ensaroğlu \ntarafından çeşitli uzman hukukçuların katkılarıyla hazırlanan rapor, elden \ngeldiğince kapsamlı ve detaylı bir mevzuat taramasını ve incelemesini kamuoyunun \nve karar alıcıların dikkatine sunmaktadır. <br/><br/>Bu yeni rapor, yine TESEV \nDemokratikleşme Programı'nın Aralık 2008'deyayımladığı "Kürt Sorunu'nun Çözümüne \nDair Bir Yol Haritası: BölgedenHükümete Öneriler" başlıklı raporunun "Anayasal \nve Yasal Reformlar"başlıklı bölümünde yer alan önerilerin genişletilip \ndetaylandırılmasıyla oluşturulmuştur.<br/><br/><span class="arabaslik"> Raporun İçeriği:</span> <br/><br/>"Kürt \nSorunu'nun Çözümüne Doğru: Anayasal ve Yasal Öneriler" başlıklıbu yeni raporda, \ninsan haklarının korunmasına dair genel öneriler ileKürt Sorunu'nun çözümüne \nyönelik öneriler iki ayrı başlıkta ele alınmaktadır. Kürt Sorunu'nun çözümüne \nyönelik olarak anayasaldeğişikliklerin yanı sıra bir dizi yasal reform önerisi \nde sunanrapor, özel olarak şu kanunlarla ilgili olarak değerlendirme \nveönerilerde bulunmaktadır: Siyasi Partiler Kanunu, Milletvekili SeçimiKanunu, \nSeçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun,Türk Ceza Kanunu, \nTerörle Mücadele Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu,Yabancı Dil Eğitimi ve \nÖğretimi Kanunu, İl İdaresi Kanunu, SoyadıKanunu ve Soyadı Tüzüğü, Nüfus \nHizmetleri Kanunu, Harf Kanunu, Radyove Televizyonları n Kuruluş ve Yayınları \nHakkında Kanun, Türkiye Radyove Televizyon Kanunu, İktisadi Müesseselerde \nMecburi TürkçeKullanılması Hakkında Kanun, Köy Kanunu, Terör ve Terörle \nMücadeledenDoğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun, Olağanüstü Hal \n(OHAL)Mevzuatı (OHAL Kanunu ve OHAL Kararnameleri) . Raporun sonunda \nayrıca,Terörle Mücadele Kanunu mağduru çocuklara ilişkin değerlendirme \nveöneriler yer almaktadır. <br/></p><p><br/></p><p><span class="arabaslik">Raporun Amacı</span>: <br/></p><p>TESEV, Kürt meselesini gündemine \naldığı 2005 yılından bu yana, zorunlugöçü irdeleyen bir kitap ve sosyoekonomik \nyapıdan toplumsal mutabakatauzanan geniş bir yelpazede altı rapor yayımlamıştır. \nBu çalışmalar,bir yandan Kürt kesiminin taleplerinin sistematik \nolarakdüzenlenmesini, diğer yandan da devletin attığı \nadımlarındeğerlendirilmesini içeriyordu. Ancak, meselenin çözümü, \nözelliklemevzuat açısından yapılması gereken insan hakları reformlarının bir \nanönce gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. Çünkü bu hukuksal zeminolmadan, \nhükümetin 'iyi' niyetinin sonuç verme ihtimali bulunmamaktadır. Yeni TESEV \nraporu, söz konusu hukuksal zemini oluşturabilmeninkoşullarını sıralarken, \ndemokrat bir siyasetin çerçevesini ve böylecegerçek bir çözümün imkânlarını \nortaya koymaktadır. TESEV, raporunkamuoyunda yol açacağı tartışmaların, \nkarşılıklı anlayışı geliştirenve pekiştiren nitelikte olmasını dilemektedir.</p></style>