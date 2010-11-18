Tescilli güzelden eniştesine 150 bin liralık dava

T24 - "2009 Engelliler Dünya Güzeli" 18 yaşındaki Nergis, kendisini denizde sığ suya atarak felç kalmasına neden olan eniştesine karşı hukuk mücadelesi başlattı.



DHA'nın haberine göre; Ordu’nun Fatsa İlçesi’nde meydana gelen olayda, enişte Selim Yazıcı, 17 Ağustos 2005 tarihinde gittikleri plajda omuzuna aldığı o zaman 13 yaşında olan Nergis Demirarslan’ı denize fırlattı. Sığ suda boynunun üzerine düşen genç kız felç geçirdi.

Demiraslan’ın teyzesinin kocası olan Yazıcı hakkında açılan kamu davası 13 Mayıs 2009’da sonuçlandı.

Fatsa Sulh Ceza Mahkemesi Yazıcı’ya "Taksirle yaralama" suçundan 2 bin TL para cezası verdi.



150 bin TL'lik tazminat davası

Bunun üzerine Nergis Demirarslan kendisini sığ suya atarak felç kalmasına neden olan Yazıcı hakkında geçen ay Fatsa Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 150 bin TL’lik maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Türk adaletine güvendiğini belirten Demirarslan, "Dilerim benim adıma olumlu bir sonuç çıkar. Tedavim halen sürüyor. Daha fazla mağdur olmak istemiyorum" dedi.



Türkiye ve dünya güzeli seçildi



Nergis Demirarslan, 13 Mayıs 2008 tarihinde Türkiye Engelliler Güzellik yarışmasına katıldı. Antalya’nın Kemer İlçesi’nde gerçekleştirilen yarışmada Türkiye Güzeli seçilen Demirarslan, daha sonra geçen yıl Mart ayında da Ankara’da düzenlenen Dünya Engelliler Güzellik Yarışması’nda da Dünya Güzeli seçildi.



