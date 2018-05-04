Ters yönde ilerleyen otomobil trafiği tehlikeye düşürdü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta kentin en işlek noktalarından Azerbaycan Bulvarı\'nda ters yöne girip, trafiği tehlikeye düşüren otomobil, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

Azerbaycan Bulvarı\'nda ters yöne giren sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, diğer araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Karşıdan gelen otomobili fark eden sürücülerden bazıları araca çarpamamak için ani fren yapmak zorunda kaldı. Bir süre ilerleyen sürücü, kavşakta kendi şeridine geçerek yoluna devam etti.

​O anlar ise trafikteki bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülenip; sosyal medyadan paylaşıldı.

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